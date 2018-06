Monedero pide disculpas por su gesto con Sáenz de Santamaría tras la moción

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha disculpado este sábado por su gesto de este viernes con la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la moción de censura que invistió presidente a Pedro Sánchez.

Ayer salió un gobierno que ha manipulado RTVE, perseguido adversarios ilegalmente, olvidado a los dependientes que mueren cada dia, robado, encarcelado. Se lo dije a @Sorayapp, quien daba las órdenes sin clemencia. No me gusta la foto pareciendo el fuerte. Vayan mis disculpas. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 2 de xuño de 2018

En su perfil de Twitter, Monedero se ha referido a una escena grabada este viernes por las cámaras de televisión en los exteriores del Congreso en la que el cofundador de Podemos dice a Santamaría "me alegro de que os vayáis" con sus manos posadas sobre los hombros de esta. "A mí no me alegra que lleguéis, pero esto es la democracia, ¿vale? Cuídate, hasta luego", le contesta Sáenz de Santamaría.

En su mensaje, Monedero ha explicado que no le ha gustado salir en la foto "pareciendo el fuerte" y pide disculpas. No obstante, ha argumentado que sus palabras se dirigieron a un gobierno que ha "robado" y "encarcelado" y, en concreto, a quien "daba las órdenes sin clemencia".

Monedero, que ha declinado hacer declaraciones a los periodistas, participa este sábado en Las Palmas de Gran Canaria en el encuentro Activando 2019, organizado por Podemos Canarias y que reunirá también en la isla al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, la eurodiputada Dolores Sánchez y la líder de la formación morada en Andalucía, Teresa Rodríguez, entre otros miembros del partido.

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha explicado que se trata de una jornada formativa para formar a las bases de cara a los futuros comicios, tanto autonómicos y locales como europeos que se celebrarán en mayo de 2019.