Monasterio asegura que la tramitación de la clausura de su chalé está "en manos" del Ayuntamiento

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que la tramitación sobre la clausura de su vivienda y la de Espinosa de los Monteros "está en manos" del Ayuntamiento de Madrid, y desconoce más información al respecto.

Así lo ha expuesto Monasterio en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al ser preguntada sobre que este martes técnicos del Consistorio hayan acudido a su chalé, fecha en la que estaba fijada la clausura de la vivienda al considerar el Consistorio que la licencia presentada para regularizar la situación de unas obras "no respondía a los requerimientos" formulados. La casa no ha sido clausurada porque, según los técnicos, la actividad profesional había cesado y en la vivienda residen menores.

"Cuando he salido de la mano con mis hijas no entendíamos por qué tenemos que sufrir ser grabadas cuando van al colegio y la tramitación está en manos del Ayuntamiento y no sé más. Tenemos que hacer una reflexión de por qué las cámaras tienen que grabar a unos niños yendo al colegio con su madre", ha lamentado Monasterio.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expuesto hoy que "como no puede ser de otra manera, se va a cumplir la normativa municipal en este caso, como en otros tantos en que servicios de Desarrollo Urbano tienen que proceder a la ejecución de ciertas ordenes de cese o cierre".