El momento en el que la lava llega al mar, a través de una cámara térmica

El Instituto Geológico y Minero de España compartió las imágenes de la noche del 28 al 29 de septiembre, cuando la lava del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, alcanza el acantilado de Tazacorte, se derrama, cae por la pared y alcanza el mar.

Por ahora, la columna de vapor de agua y gases posiblemente tóxicos que ha producido la erupción volcánica al llegar la lava al mar se circunscribe de momento a la zona de contacto entre el magna y el océano, sin que haya habido ningún tipo de afección entre la población.

Entrada de la colada de lava al mar. Vídeo grabado por nuestros compañeros / Entry of the lava flows into the sea. Video recorded by our colleagues #lapalma pic.twitter.com/zMW2x1zenD