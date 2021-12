Moderación, mascarillas y ventilación para evitar contagios en las reuniones

Las mascarillas, las vacunas y el sentido común serán los mejores aliados para evitar contagios en la segunda Navidad que viviremos con el coronavirus y que está amenazada por una sexta ola en alza y el aumento de los contagios por la variante ómicron.

Estas fiestas, que llegan con menos restricciones, también van a ser muy diferentes por la mayor inmunización colectiva: en Nochebuena del año pasado ningún español había sido vacunado contra el covid 19. Ahora, casi el 80% de la población española está vacunada con la pauta completa (dos dosis) y más de un 22 % ha recibido una dosis de refuerzo.

Cuando todavía no han comenzado las fiestas, las restricciones sobre los encuentros navideños y el ocio nocturno son mucho más laxas a nivel nacional que en el año 2020.

Pero el avance de la variante ómicron y la explosión de casos de las últimas semanas suscitan la necesidad de tomar medidas de protección personal para evitar contagios en las comidas y cenas navideñas entre familiares y grupos de amigos.

Mascarillas y ventilación

Como ocurre desde que estalló la pandemia, la ventilación y el uso de las mascarillas son los mejores aliados para minimizar el riesgo de contagio en los encuentros sociales siempre que sean entre gente vacunada.

"Solo quitarse la mascarilla para comer sin mascarilla y si la cena puede durar 2 horas en vez de 4 horas, mejor. Y también ventilar", comenta Fernando Rodríguez Artalejo, miembro del Comité de covid-19 del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

En cuanto a la ventilación, lo ideal sería abrir las ventanas totalmente 10 minutos cada hora. Mejor eso que dejarlas entreabiertas durante un espacio más prolongado de tiempo.

Test de antígenos

Otra cuestión es si realizarse un test de antígenos en las horas previas a una reunión es una medida efectiva y suficiente. El resultado de estas pruebas de autodiagnóstico plantea dudas por ser "menos sensibles que una PCR", como determina el Ministerio de Sanidad, por lo que puede dar lugar a falsos negativos y a un exceso de confianza.

Rodríguez Artalejo ve prudente su uso en caso de que en las reuniones que celebremos vaya a haber personas mayores o vulnerables. "¿Cuándo? Pues o un poco antes o, mejor, 48 o 24 horas antes si luego nos vamos a cuidar mucho hasta las cenas", apunta.

Volumen de voz

Aunque en este tipo de reuniones invitan a elevar el tono de voz e incluso a cantar, para evitar contagios se recomienda hablar en un tono normal. Sin mascarilla y hablando en voz alta o cantando, el riesgo de contagio es del 100% si hay una persona contagiada en el grupo, por mucho que se ventile.

Compartir comida

No es seguro que el covid se transmita ni por la comida ni por los fómites (las pequeñas gotitas de saliva que quedan en las superficies). De todos modos se recomiendo usar cubiertos específicos para servir y lavarse las manos antes de sentarse a comer. También es aconsejable no compartir cubiertos y no beber varias personas del mismo vaso.

Número de asistentes

En cuanto a la cantidad de personas que se recomienda en una reunión navideña, más que fijarse en el total, lo más importante es que no pertenezcan a más de dos núcleos familiares. De todos modos, está claro que cuanta menos gente, menos opciones de contagio. Lo ideal, según los expertos, es no pasar de diez. Se deben evitar los besos y abrazos y sería conveniente, siempre que se pueda, sentarse en ziz zag, evitando situarse en frente de otro comensal.