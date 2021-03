La admisión de las mociones de censura deja en el aire el adelanto electoral en Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha disuelto la Asamblea de Madrid y va a convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, donde gobierna en coalición con Ciudadanos, para frenar una posible moción de censura de PSOE y Cs, han confirmado fuentes del Gobierno regional.

La decisión la ha tomado tras la presentación de una moción de censura de PSOE y Cs al PP en Murcia, donde la formación naranja y populares también gobiernan en coalición.

Ante este anuncio, tanto el PSOE como Más Madrid han presentado mociones de censura contra el Gobierno de Ayuso. En caso de que su registro sea anterior al de la disolución de la Asamblea, tendrían prevalencia, según apuntan diversas fuentes jurídicas.

Por ahora, la Mesa, con mayoría de Cs y PSOE, ha admitido sendas mociones al entender que la Asamblea no está disuelta hasta que el decreto de Ayuso se publique el jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Todo ello aboca a un embrollo jurídico para dilucidar sobre si prevalecen la convocatoria de elecciones, que se celebrarían el 4 de mayo, o las mociones de censura, de las que podría salir un nuevo Gobierno de la comunidad.

CANDIDATOS. La moción de censura de Más Madrid cuenta con Mónica García como candidata. "Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con Mónica García de candidata. Hay alternativa", ha escrito el líder de Más País, Íñigo Errejón, a través de su cuenta de Twitter.

Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con @Monica_Garcia_G de candidata. Hay alternativa. — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 10, 2021

La moción de censura del PSOE cuenta con Ángel Gabilondo como candidato. Previamente, Gabilondo se había mostrado esta mañana de nuevo dispuesto a hablar para formar un gobierno que "reforme, transforme y regenere la región", aunque ha insistido en que hasta ahora Cs "no ha modificado su posición".

"Hasta ahora no tenemos información de que haya habido modificación alguna en la posición de Ciudadanos en Madrid, donde su apoyo fue decisivo para la investidura y forma parte del Gobierno con Díaz Ayuso", han trasladado fuentes socialistas para, a continuación, recordar que el PSOE "ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid".

El efecto en cadena desatado por la ruptura de C's con el PP en Murcia también ha tenido sus consecuencias en Castilla y León, donde el PSOE presentó una moción de censura contra el Gobierno de Mañueco.

AYUSO. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado, tras convocar elecciones regionales para el 4 de mayo, que quiere que los madrileños sean los que eligen entre "socialismo o la libertad".

"No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe. No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios, que cierren los comercios y la hostelería o que destruyan el tejido empresarial de Madrid. O que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. El daño que se provoca a España no lo quiero también aquí", ha señalado en su comparecencia desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para explicar su decisión.

AGUADO. Para Aguado, Ayuso ha cometido una irresponsabilidad "no solamente porque los madrileños necesitan estabilidad por encima de todo sino porque hay más de 400 personas todavía ingresadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid, hay 94.000 personas más en paro en la región" y se está aún "con una economía muy debilitada que necesita certidumbre y no temeridad". Con esta decisión, lo que se encuentran "es un jarro de agua fría para millones de madrileños".

"Por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno, nos trae a una situación donde se producirán unas nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid y donde se echará por tierra todo el trabajo realizado por este Gobierno. Es realmente una pésima noticia", ha declarado.

Aguado ha sostenido que es una "absoluta irresponsabilidad" y ha recalcado que los madrileños "no se merecen pagar la corrupción del PP de Murcia en Madrid". "Nada tiene que ver Murcia con Madrid y sin embargo la presidenta condena a los madrileños a tener que asumir las consecuencias en primera persona", ha manifestado.

Según ha expuesto, los consejeros de Ciudadanos seguirán trabajando "mañana, tarde y noche" para que la Comunidad de Madrid salga de la crisis provocada por el coronavirus y por que la economía se recupere".

MURCIA. Los grupos parlamentarios de PSOE y Cs han presentado en la mañana de este miércoles una moción de censura para sacar al PP del Gobierno de Murcia, en el que también se integra la formación naranja, y que dejaría a los populares fuera del ejecutivo autonómico tras 26 años en el poder.

El portavoz parlamentario de Cs, Juan José Molina, y los diputados socialistas Francisco Lucas y Alfonso Martínez Baños han registrado la moción de censura hace escasos minutos en la Asamblea Regional, donde el PSOE tiene 17 diputados y CS 6, sumando la mayoría absoluta de 23 escaños.

Según el texto presentado, la candidata que sustituiría a Fernando López Miras al frente del ejecutivo sería Ana Martínez Vidal, actual portavoz del Ejecutivo autonómico y líder regional de Cs.

La presentación surge tras varios meses de discrepancias entre los dirigentes regionales del PP y de Cs y entre la vicepresidenta autonómica, Isabel Franco, y la consejera y coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, ambas integrantes de la formación naranja.

El veto parental, la vuelta a la presencialidad en las aulas, la reforma de la Ley del Presidente que permitiría al jefe del ejecutivo, Fernando López Miras, la vacunación fuera del protocolo han sido puntos de fricción en el Gobierno de PP y Cs.

VOX PIDE ELECCIONES. Vox ha acusado a Ciudadanos de traicionar al electorado y ha avisado de que la moción de censura que ha firmado con el PSOE contra el Ejecutivo del PP en Murcia puede pasar en otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León o Andalucía, por lo que ha pedido elecciones en estos territorios.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en Twitter que "ha empezado una carrera por ver quién pacta más con el PSOE de la ruina. A costa de traicionar al electorado, que es la única política de Sánchez, y lo único que exige a sus socios" y ha instado a adelantar unas elecciones generales así como en algunas regiones.

"Exigimos elecciones en las autonomías que están en riesgo de ser asaltadas por el socialismo y en contra de la voluntad de las urnas", ha señalado Vox en un comunicado. "Ciudadanos ha demostrado no ser un socio fiable, presentando una moción de censura contra quienes hasta ahora compartían gobierno regional", ha lamentado Vox, que señala que el PP "ha sido incapaz de frenar la entrada de la izquierda más radical de Europa en el Gobierno de Murcia".

Cs ha replicado que que la situación de la Región de Murcia, donde su partido ha presentado una moción de censura junto al PSOE para desbancar al PP del poder, "no es en absoluto extrapolable" a Andalucía y a su Gobierno PP-Cs.

AYUNTAMIENTO DE MADRID. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha afirmado que la continuidad de su Gobierno de coalición con Ciudadanos está garantizada, pese a la moción de censura del PSOE y Cs contra el PP en Murcia y al adelanto electoral anunciado en la Comunidad de Madrid, donde PP y Cs también gobiernan juntos.

SILENCIO DE FEIJÓO. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha evitado comentar el adelanto electoral de su compañera Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid alegando que se encuentra en Madrid para reunirse con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para "hablar de Galicia".



Por su parte, Ábalos, que también ha sido preguntado a este respecto, ha emplazado a los periodistas a la rueda de prensa que dará posteriormente en la sede del PSOE en su posición de secretario de Organización del partido.