Miles de personas toman Madrid para la causa climática en una gran marcha

Miles de personas, medio millón según la organización —15.000 según la Policía—, han inundado este viernes el principal eje de circulación del centro de Madrid, el que discurre desde Atocha hasta el Paseo de Castellana, desterrando a los vehículos con la multitudinaria Marcha por el Clima, la manifestación convocada por plataformas ecologistas ante la "emergencia climática" coincidiendo con la Cumbre por el Clima (COP25) que acoge la ciudad desde el pasado lunes. En la cabeza de la manifestación, un lema: 'El mundo despertó a la emergencia climática'.

Entre los miles de asistentes estuvo la joven activista sueca Greta Thunberg, que se sumó tras cruzar el océano Atlántico en catamarán durante tres semanas y recorrer en tren la distancia que separa Lisboa con Madrid. A pesar de su deseo de participar en la marcha y la expectación que había generado su presencia, la joven, que llegó en el bloque donde se apelotonaban los jóvenes de Fridays For Future —el movimiento internacional que inspiró con sus protestas cada viernes frente al Parlamento de Escotocolmo— tuvo que dejar la manifestación por cuestiones de seguridad y acudir directamente al escenario final a pronunciar su discurso.

Thunberg se dirigió al escenario instalado en Nuevos Ministerios, punto y final de una kilométrica marcha con broche musical, con la actuación de artistas como Amaral y Macaco, y que arrancaba sobre las seis de la tarde desbordando el Paseo del Prado de Madrid. "Los líderes políticos nos están traicionando y no vamos a dejar que eso siga sucediendo, que se salgan con la suya. Decimos: basta ya, el cambio viene os guste o no. No tenemos otra opción", sentenció la joven. Thunberg animó a "seguir con nuestras voces", porque el cambio "no va a venir de los poderosos, sino de las masas que demandan acción.

También intervino en el cierre el actor Javier Bardem, quien subrayó el momento "crítico" que vive el planeta, cuya "dolorosa verdad es que se está calentando y solo tenemos diez años para revertirlo, con urgencia, ambición y reducción" y, como "algo muy personal" calificó a Trump y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia, de "estúpidos".

VOCES DE TODO EL MUNDO. En la marcha, se escuchaban voces como las que coreaban "estamos hasta los pulmones de tantas emisiones" y se encontraban muchísimas familias entre los miles de asistentes. "La pachamama no se mata", se leía en letra infantil en la pancarta de una niña. "Vuestro egoísmo mata nuestro futuro", coreaban otras dos pequeñas.

Los jóvenes y adolescentes formaban otro de los gruesos de la multitudinaria protesta. Eran los más ruidosos en consignas, en competencia con la delegación suramericana. Chile ha sido protagonista en la manifestación madrileña: a los representantes del país organizador de la COP25 que acoge España se les ha reservado una posición destacada en la marcha, a la que han traslado el malestar social que hizo cambiar la cumbre de continente.

"España, en Chile matan gente", han gritado los llegados del país austral. Detrás de ellos, un grupo de bolivianos extendían una gran wiphala, la bandera indígena del país andino, para denunciar la situación política en su patria.

En la larguísima manifestación, que ha recorrido casi cinco kilómetros, han asistido organizaciones, ONGs, sindicatos y representantes de partidos políticos como Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País y Equo.

En la Marcha por el Clima también se ha registrado algún incidente. La Policía Nacional ha dispersado a una docena de encapuchados, vestidos de negro, que se habían infiltrado en la manifestación. Algunos de ellos han sido identificados por las fuerzas de seguridad tras lanzar objetos a la altura del Museo del Prado en el Paseo de Recoletos.

La Marcha por el Clima ha sido organizada por plataformas como Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática o 2020 Rebelión por el Clima, y coincide con el comienzo de la Cumbre Social por el Clima, una cumbre alternativa a la COP25 que acoge Madrid, y que se prolongará hasta el 13 de diciembre con más de 300 actividades en diversas sedes, sobre todo en la Universidad Complutense.