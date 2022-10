Mercadona se queda sin leche de su marca blanca

Los clientes de Mercadona se están encontrando una estampa inusual en los lineales de muchos de sus supermercados: falta la leche de su marca blanca, Hacendado. La extrañeza de los consumidores por la ausencia de este artículo imprescindible en casi cualquier lista de la compra ha quedado ya reflejada en las redes sociales de la compañía, donde han sido varios los clientes que han preguntado a la cadena el motivo de esta carestía, que afecta tanto a la leche entera como a la semi y desnatada en los formatos de un litro y los packs de seis cartones, así como a la de proteínas. ¿La han retirado del mercado?, se preguntan la mayor parte de los usuarios que se animaron a escribir a la firma en Twitter.

"Mercadona, perdonad que os moleste pero, ¿ habéis retirado vuestra leche temporal o definitivamente? Ayer sólo vi Asturiana y en tienda no supieron informarme. Gracias!", escribía una clienta en la citada red social, mientras que otra apuntaba a que también falta la desnatada de calcio.

hola @Mercadona llevo un mes sin leche de proteínas y sin poder desayunar porque solo me gusta esa. Me podéis decir que pasa que siempre que voy al mercadona no hay ni una???