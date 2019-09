Medio millón de firmas reclaman que los diputados no cobren indemnización

Case medio millón de persoas xa asinaron a petición feita a través da plataforma Change.org a que se demanda que os deputados con escano non cobren a indemnización que poden reclamar tras a disolución das Cortes e ata as novas eleccións.

Ata este mediodía, máis de 476.000 cidadáns xa asinaran a petición cuxa consigna é "Deputados, se NON curráis ¡NON cobrades!: renunciade á vosa indemnización".

O obxectivo é reunir a máxima cantidade de firmas posibles para demandar que os deputados non poidan acollerse á denominada "indemnización de transición", que poden solicitar aqueles parlamentarios que non perciben ningún outro ingreso.

Tanto o Congreso como o Senado acordaron en 2006 establecer unha chamada "indemnización de transición" para compensar aos parlamentarios durante o tempo en que as Cámaras están disoltas e, aínda que non hai actividade parlamentaria, están á espera do resultado das eleccións.

A indemnización non afecta os deputados e senadores que forman parte da Deputación Permanente, o máximo órgano en períodos inhábiles, quen non causan baixa e, xa que logo, continúan percibindo as súas retribucións sen cambios ata a constitución das Cámaras, pasadas as eleccións.

No entanto, a contía exacta e as condicións para solicitala nesta ocasión será estudada nunha reunión da Mesa do Congreso a próxima semana.

Segundo a petición, iniciada polo usuario Txerra Par, nas pasadas eleccións de abril 216 deputados pediron a súa indemnización e soamente cinco deles renunciaron a ese diñeiro.

Nos seus motivos, a petición fai referencia a que os políticos non se puxeron de acordo "para que o país arrinque" e conclúe: "Xa se riron de nós suficiente".