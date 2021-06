Las mascarillas no serán obligatorias en exteriores si hay distancia de 1,5 metros

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el exterior si se mantiene 1,5 metros de distancia o se está con convivientes, según ha informado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Esta medida está incluida en el Real Decreto Ley de flexibilización de la mascarilla que aprobará este jueves el Consejo de Ministros, que se celebrará de forma extraordinaria, y se hará efectiva a partir del próximo sábado 26 de junio. La iniciativa se basa en un informe elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. En cualquier caso, siempre se deberá llevar una mascarilla encima. La ministra no ha aclarado si será obligatorio o una recomendación, y se ha remitido a lo que recoja el decreto.

No obstante, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados públicos (como una biblioteca) o espacios cerrados de uso público, como una farmacia o un supermercado, y en los transportes públicos. No será exigible para los pasajeros de un barco en su camarote, y tampoco cuando estén en cubierta y se pueda mantener la distancia de metro y medio.

Habrá que seguir usando la mascarilla en los eventos multitudinarios como un concierto, pero no será obligatorio si se celebra con el público sentado y se respeta el metro y medio de distancia.

No la tendrán que llevar los ancianos en cuyas residencias el 80 por ciento tenga la pauta completa de vacunación, si bien los trabajadores que les atienden sí tengan que llevarla y las personas que les visiten.

"Todos los indicadores nos dicen que vamos en el camino adecuado y, con las altísimas tasas de vacunación es aconsejable que se empiece a introducir una flexibilización respecto al uso obligatorio de las mascarillas", ha detallado Darias.

La propuesta que se aprobará el jueves, a falta de detalles, es similar a la formulada por Galicia, que defiende que se retire la obligatoriedad de mascarilla en los espacios exteriores con carácter generalizado y solo se mantenga cuando no se pueda cumplir la norma de metro y medio de distancia. Sí será necesario su uso en terrazas —salvo en el momento del consumo— al no poder mantenerse esta distancia entre personas, pero no, por ejemplo, en un paseo entre convivientes.

Incidencia en 92 casos

La incidencia acumulada se mantiene, por tercer día consecutivo, en 92 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, según ha explicado la ministra de Sanidade, quien ha resaltado que es un 9 % inferior a la del pasado miércoles (101).



Lo ha hecho en rueda de prensa al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que ha detallado que la evolución de la pandemia se va igualando entre comunidades y solo dos autonomías presentan una incidencia "de más de un 20 % superior a la media del país".



Ha revelado que estas comunidades, a las que no ha citado notifican el 34 % de los casos y suponen el 18 % de la población.