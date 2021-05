Más Madrid da el 'sorpasso' al PSOE

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha asumido en nombre de su partido el compromiso de ser "la fuerza que lidera la alternativa y el cambio", con "amplio margen de crecimiento", al confirmarse el sorpasso al PSOE, con el mismo número de diputados, 24, pero con más votos que los socialistas. "Hoy comienza la cuenta atrás de las elecciones de 2023", ha apostillado.

En una comparecencia de prensa desde su sede electoral, La Madrileña, y después de que Más Madrid sume cuatro diputados más que en 2019 convirtiéndose así en la segunda fuerza del Parlamento madrileño, Mónica García ha afirmado que son "la fuerza dinámica que empuja al bloque progresista" y "la alternativa al cambio y al futuro de la Comunidad", después de contraponer el "modelo depredador y de la ley de la selva" con el de la "empatía y la protección de derechos".

Arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, desde este martes la jefa de la oposición y el resto de compañeros de Más Madrid tienen ya en el punto de mira los comicios de dentro de dos años. "Hoy comienza la cuenta atrás para las elecciones de 2023, para las que me pongo a trabajar desde este momento", ha declarado.

EL FRACASO DE GABILONDO. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este martes que los resultados electorales "no son buenos" y ha lamentado no haberlo logrado, por lo que reflexionarán "con tristeza y entereza". Su comparecencia fue previa a conocerse el sorpasso de Más Madrid.

"Hemos hecho propuestas sosegadas, pero obviamente no lo hemos logrado. Lo lamento, me hubiera conseguirlo sinceramente. Analizaremos lo sucedido, los resultados no son buenos", ha reconocido Gabilondo en rueda de prensa en el Hotel Princesa Plaza donde ha estado siguiendo los resultados con su candidatura.

Gabilondo, recibido entre los aplausos de los miembros de su candidatura y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha defendido que ha intentado "siempre" tratar de resolver los problemas de los ciudadanos y de ofrecer propuestas "sosegadas". Lamenta no haber podido conseguirlo porque "esos problemas siguen ahí" aunque los tratarán de afrontar desde "donde corresponda".

"No he sido capaz. Las cosas estaban plateadas en otros términos y yo no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros seguiremos tratando de evitar la confrontación, porque Madrid no necesita eso, sino estar unidos todos los madrileños. Vamos a seguir luchando estemos dode estemos por la recuperación social y económica", ha defendido.

MONCLOA. "Esto de Madrid es una situación muy particular. Lo que se respira en otras partes de España nada tiene que ver con lo que sucede en Madrid".

Esas frases en charla informal de un destacado miembro socialista del Gobierno días antes de que los madrileños depositaran su voto este 4 de mayo, parecían poner una venda antes de la herida y avanzar el argumentario al que Ferraz y Moncloa van a encomendarse durante algún tiempo.

Su opinión y su esperanza es que el incontestable resultado conseguido por Isabel Díaz Ayuso no es extrapolable a lo que ocurriría si el PSOE y el PP se tuvieran que ver ahora mismo las caras en las urnas de toda España.