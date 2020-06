El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a dejar claro este miércoles que no piensa dimitir por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y aseguró que no quiso detallar los motivos de la destitución por respeto a la carrera profesional de este mando.

Marlaska tuvo que someterse de nuevo en el pleno del Congreso a las preguntas de PP, Vox y Ciudadanos, que volvieron a pedir su dimisión por la actuación en el caso —por un cese supuestamente relacionado con el informe elaborado por la Guardia Civil para un juzgado en torno a la autorización de las movilizaciones del 8 de marzo—. Lo acusaron de mentir y de cometer una ilegalidad aun siendo juez de carrera.

Frente a las críticas, el titular de Interior subrayó que fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien cesó al coronel a propuesta de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por pérdida de confianza y por la reestructuración que se lleva a cabo en el cuerpo. E indicó: "En un primer momento dije que las causas eran la remodelación y también de pérdida de confianza, pero no quise decir más porque tengo respeto a la carrera profesional de Pérez de los Cobos. Ustedes están indagando para perturbar esa carrera profesional y yo no estoy por la labor".

Álvarez de Toledo, a Marlaska: "Por qué no ha dimitido, márchese. Da pena y miedo"

"No voy a dimitir, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo. Yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos, sino que ha sido el secretario de Estado a propuesta de la Guardia Civil", dijo.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, defendió que el Gobierno tiene que "rectificar" y volvió a reclamar la dimisión del ministro, a quien preguntó "por qué no ha dimitido" y, tras decirle "márchese", aseguró que "da pena y miedo". Se refería así a un libro del titular de Interior, Ni pena ni miedo.

Se refirió de esta manera a Marlaska, aunque la pregunta iba dirigida a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que cuestionó "en qué anda" el PP contra el "Gobierno constitucional" de España por la "degradación" de las acusaciones lanzadas este miércoles en el pleno.

Sánchez achaca las críticas a Marlaska por la destitución de De los Cobos a que está destapando la policía patriótica

También se refirió al asunto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien achacó las críticas de la oposición contra el ministro del Interior por la destitución de Pérez de los Cobos a que Grande-Marlaska está "destapando la policía patriótica" del Gobierno popular.



Según el socialista, su Gobierno respeta y ha respetado siempre la independencia judicial y "no ha habido ni habrá una intromisión en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Y dirigiéndose a Casado y a Santiago Abascal espetó: "Sí les puedo garantizar una cosa a los españoles, mientras gobierne el PSOE y UP, con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica".