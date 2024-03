La persona más longeva del mundo es española y cumple 117 años

Bon dia, món. Avui compleixo 117 anys. Fins aquí he arribat.



“La vellesa és una espècie de sagrament. Perds oïda, però hi sents més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu” (Pere Casaldàliga) — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) March 4, 2024

, la superanciana que está considerada como la, ha cumplido este lunes día 4de edad en su residencia de OlotBranyas vive en la residenciade Olot (Girona) y desde hace años yade comunicación, pero su familia lanza mensajes a través de un perfil de la red X."Buenos días, mundo. Hoy cumplo 117 años. He llegado hasta aquí", se ha congratulado su perfil de X.El mensaje viene acompañado de una cita del misionero: "La vejez es una especie de sacramento. Pierdes oído, pero sientes más, porque escuchas la vida, no los ruidos. Ante la luz de la muerte, la vida adquiere un peso específico, más definitivo".Branyas ha recibido felicitaciones públicas, entre ellas del presidente de la Generalitat,, a través de X: "¡Felicidades Maria! En Olot vive la persona más anciana del mundo y hoy cumple 117 años. Un privilegio tenerla con nosotros".María sabe que es la persona de mayor edad del planeta "pero, dice que no es ningún mérito suyo", asegura, la menor de sus tres hijos.Rosa explica que desde este verano su madre"bastante grande", aunque deja claro que "no le duele nada ni padece ninguna enfermedad", simplemente la edad ha hecho que en los últimos años haya perdido visión, oído y últimamente también memoria.María, que ya tampoco puede caminar sola, pasa la mayor parte de los díasde su habitación donde recibe visitas de sus dos hijas -su hijo que ahora hubiera cumplido 92 años murió- y de otros pocos familiares."Las visitas la trastornan, ella necesita", explica Rosa, que detalla que con su hermanase han divido las visitas y a ella le tocó ayer.Nacida enel 4 de marzo de, Branyas regresó a Cataluña con su familia de pequeña, en 1915, y ha vivido dos pandemias (gripe española y covid), la Guerra Civil, la posguerra y el franquismo.Desde los 92 años, esta catalana reside en la residencia de Olot y ha batido uno a uno todos los récords; desde 2023, es la persona más longeva en vida del mundo.Presenta problemas de movilidad -va en silla de ruedas- y auditivos, pero no ha sufrido enfermedades graves -hasta superó la covid-, lo que le convierte en un caso digno de estudio.Por ello, el investigador, eminencia en el campo de la genética y director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, recogió hace unos mesespara estudiar por qué su genoma es tan resiliente ante las enfermedades.Su caso excepcional puede servir a los científicos para entender mejor losdel cuerpo, que están asociados a enfermedades como el cáncer o la demencia, para que este conocimiento pueda utilizarse en futuros fármacos.Según la Asociación(GRG) que se encarga de verificar qué personas son supercentenarias, es decir, que han cumplido los 110 años, mediante los certificados de nacimiento y de matrimonio,, todas mujeres, han vivido más que María Branyas, pero ya han fallecido todas.El récord de longevidad lo ostenta la francesafallecida en 1997, que vivió exactamentey 164 días; le siguen la japonesa Kane Tanaka, que vivió 119 años y 107 días, la norteamericana Sara Knauss, con 119 años y 97 días de vida y con 118 años y 340 días la también francesa Lucile Randon.