Magrudis sabía desde febrero que su carne mechada contenía listeria

Un laboratorio sevillano comunicó a la empresa Magrudis que una muestra de su carne mechada había dado positivo en listeria el pasado 22 de febrero, meses antes de que la Junta de Andalucía decretase la alerta sanitaria el 15 de agosto, por lo que ha remitido ese informe al juzgado que investiga el caso.

Magrudis envió dos muestras a Laboratorios Microal el 18 de febrero y cuatro días más tarde recibió los resultados de las pruebas, que dieron positivo en un caso y negativo en el otro, según ha confirmado a Efe el gerente de la empresa de control de calidad e investigación especializada en el sector agroalimentario y medioambiental, Mariano Barroso.

Microal comunicó a la empresa que había listeria, pero "no de cuánta cantidad", ya que "para eso hay que hacer otra analítica" y Magrudis no la encargó, explica Barroso, quien también aclara que ellos no tenían obligación de informar a las autoridades porque en su trabajo "no es raro encontrar bacterias".

"El problema es la cantidad. El límite legal es de 100 unidades formadoras de colonia (UFC) por gramo. Según lo que dice el laboratorio del Ayuntamiento, yo nunca he visto una contaminación así en la vida", afirma el gerente de Microal, una empresa fundada en 1983.

El informe del laboratorio, según ha adelantado el diario Abc, obra desde el 9 de septiembre en poder del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, cuya titular ya ha solicitado que se una a la causa y se envíe una copia a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, encargada de la investigación.

Así consta en el auto del 12 de septiembre en el que la magistrada, Pilar Ordóñez, admitía a trámite la querella de Facua contra Magrudis. "Entregamos el informe por iniciativa propia. Hasta que hubo una causa y un juzgado que tratase el caso, no había nadie a quien llevárselo. En cuanto los hubo, por la puerta entró", afirma Barroso, quien recalca que para su empresa "ha primado la cuestión ética por encima de la profesional".

"Cuando hemos visto el alcance del problema, y sabiendo que ya había resultados en febrero, quisimos hacérselo llegar al responsable de la investigación", añade el gerente de Microal, quien ya ha declarado ante la Guardia Civil y volverá a comparecer como testigo si así es requerido durante la instrucción porque su intención es ayudar "con todas las consecuencias".