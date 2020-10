Madrid pide levantar el estado de alarma al afirmar que la incidencia bajó a 446 casos

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha subrayado este martes que "no se daban las circunstancias" para decretar el estado de alarma en la región, e insiste en levantar la medida tras registrar el domingo una incidencia acumulada de 446,5 casos por cada 100.000 habitantes.

En una entrevista con Onda Madrid, Zapatero ha afirmado que la Comunidad de Madrid pedirá al Ministerio de Sanidad que retire el estado de alarma en la reunión de coordinación del Grupo Covid-19 entre ambas administraciones, pero el ministro Salvador Illa ya avanzado que no se producirá hasta que se consiga bajar por debajo de 200 la tasa de incidencia acumulada a 14 días.

La Comunidad de Madrid ha logrado rebajar el indicador por debajo de 500 por cada 100.000 habitantes, requisito marcado por el Ministerio para limitar la movilidad y endurecer las restricciones, pero no cumpliría con los otros requerimientos, ya que el viceconsejero ha revelado que los datos de positividad de las pruebas se sitúan en el 16% y la ocupación en las Uci "en torno al 39 y 40 %".

El Gobierno central sitúa como límite una positividad del 10% en las pruebas y en un 40% la ocupación en las unidades de críticos.

Zapatero ha remarcado que los datos en la región han mejorado "de forma notable" en las últimas semanas, con un descenso también de los infectados, de la presión hospitalaria y en las Uci, que han registrado un descenso "en torno al 15 y 16%" desde el 27 de septiembre, el día con mayor ocupación de esta segunda ola.

En esta línea, ha insistido en que las limitaciones puestas en marcha por zonas básicas de salud impuestas por el Gobierno madrileño han sido "efectivas" y ha rechazado que la Comunidad de Madrid no haya hecho nada para frenar la pandemia. "Es injusto y falso", ha criticado Zapatero, que ha asegurado que la declaración del estado de alarma no ha tenido "ninguna" incidencia.Según el viceconsejero, muchos municipios de Madrid no cumplían el requisito de sobrepasar de 500 la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a fecha 7 de octubre, como Alcobendas, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Torrejón, mientras que el Ministerio de Sanidad decidió sacar de las restricciones a Alcalá de Henares, con 735.

Para endurecer las restricciones, Zapatero ha recordado que el Ministerio había fijado cinco días como referencia y en la Comunidad de Madrid había varios municipios que no cumplían el requisito a día 4 de octubre, como Alcalá de Henares, Móstoles y varios distritos de la capital. "Si se establecen criterios hay que cumplirlos y no se cumple en la inmensa mayoría", ha declarado.

Por ello, insistirán en que se levante el estado de alarma, cuando no se están adoptando medidas en otras regiones como Navarra, con altos datos de incidencia. "Me sorprende que Madrid generó tanta alerta por parte del Ministerio de Sanidad y el Gobierno y las cifras de Navarra son preocupantes", ha comentado Zapatero, que ha pedido medidas "obligatorias para todo el país, no solo para una comunidad autónoma".