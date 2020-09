Sanidad obligará a Madrid a aplicar las restricciones en diez municipios

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que su departamento publicará en el BOE "los próximos días" una orden con la decisión colegiada del Consejo Interterritorial de Salud para aplicar las restricciones de control ante el avance de la pandemia en diez municipios de la Comunidad de Madrid.

Lo ha dicho al término de la reunión del Consejo Interterrtorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en una rueda de prensa en la que ha aseverado que esta normativa es de obligado de cumplimiento y afecta a Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

La aplicación de estas restricciones llegan un días después de que la Comunidad de Madrid y Gobierno central alcanzaran el martes por la tarde, en el seno del Grupo Covid-19, un preacuerdo que recogía tres criterios concretos para limitar la movilidad: en los municipios de más de 100.000 habitantes donde haya más de 500 casos de covid, la positividad de PCR sea superior al 10 por ciento y el índice de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos sea superior al 35 por ciento. Dicho avance fue celebrado públicamente por el vicepresidente, Ignacio Aguado, en rueda de prensa en la mañana de este mismo miércoles.

Sin embargo, el anuncio llega horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hay declarado que no tenía intención de aplicar las restricciones planteadas por Illa en todo el territorio. Defendía que el acuerdo entre administraciones no se había roto, pero buscaba "un texto consensuado y basado en parámetros técnicos, no en tres genéricos". "Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien", ha señalado a través de su cuenta de Twitter justo cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se reúne para debatir sobre la propuesta del ministerio sobre los criterios.

RECHAZO EN OTRAS COMUNIDADES

Por otra parte, las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta también han rechazado la propuesta presentada por el Ministerio de Sanidad.

Además, la región de Murcia se ha abstenido en la votación del documento, la cual ha tenido lugar en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). De esta forma, el documento presentado por Sanidad se traslada a la Ponencia de Alertas de Salud Pública para trabajarlo técnicamente.

Precisamente, otros gobiernos autonómicos como el del País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura y Andalucía han mostrado a lo largo del día su malestar por el acuerdo que alcanzaron anoche el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que ha habría sido contemplado en cierta medida en el borrador debatido en el CISNS.

De hecho, el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha destacado que su comunidad "no va a pactar las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes", sino que eso deberá acordarse entre Junta y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Otras medidas contempladas en el documento del Ministerio de Sanidad pasaban por restringir a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales; cerrar los parques infantiles de uso público; reducir aforos y horarios; y cerrar las barras de los bares.