Madrid, a favor de reducir las cuarentenas a menos de siete días

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado este jueves a favor de la reducción de las cuarentenas a menos de siete días, como han sugerido los empresarios madrileños, y ha apostado por plantear este debate dentro de la Comisión de Salud Pública.

En una entrevista con Efe, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha pedido que las cuarentenas para los enfermos de covid-19 asintomáticos se reduzcan de siete a cuatro días, como en Suiza, o a cinco días, como en Estados Unidos, ante la "avalancha" de bajas laborales provocadas por la variante ómicron y que están causando "estragos" en las empresas.

Garrido ha planteado que las bajas no sean automáticas, con una simple llamada telefónica para comunicar el resultado de un test, lo que "nunca ha sido así" y, tras apuntar que en Navarra desde esta semana se vuelve a exigir la comprobación material del enfermo, apuesta por volver a la normalidad "cuanto antes", porque la situación es "insostenible" no solamente por motivos económicos, sino porque las empresas no pueden prestar sus servicios.

Tras visitar los puestos del maratón extraordinario de donación de sangre instalados en la Puerta del Sol, el consejero de Sanidad ha señalado que Madrid fue la primera comunidad autónoma que pidió la reducción de las cuarentenas de diez a siete días "por una cuestión técnica o puramente clínica que fue el comportamiento que tenía ómicron, con casos de menor duración y síntomas más leves".

La Comunidad de Madrid hizo que la propuesta de reducción de las cuarentenas a siete días se plantease dentro de la Comisión de Salud Pública, que tiene que tomar la decisión, ha apuntado Ruiz Escudero, quien ha precisado que este debate "no está alejado de la realidad" porque hay países europeos que han hecho esa reducción.

El consejero ha opinado que generar este debate en la Comisión de Salud Pública "no es una mala decisión".

REINO UNIDO. Por otra parte, Reino Unido avanzó este jueves que se plantea eliminar el "requerimiento legal" de aislarse durante un periodo de tiempo tras dar positivo por coronavirus y sustituir esa obligación por "recomendaciones" sanitarias.

"Estamos explorando dónde más podemos rebajar las restricciones", dijo en una rueda de prensa el ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, después de que el jefe del Ejecutivo, Boris Johnson, anunciara por la mañana el fin de la obligación de llevar mascarilla en cualquier espacio, el teletrabajo y el pasaporte de vacunación.

"Debemos aprender a convivir con el covid de la misma forma que lo hacemos con la gripe", dijo el ministro, que prevé presentar en primavera su plan para lidiar con el virus a largo plazo y que subrayó que el Reino Unido es "el país más libre de Europa" respecto a las limitaciones para evitar contagios.