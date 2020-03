CIERRE DE TERRAZAS EN MADRID

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que desde este viernes se suspenden las licencias de las terrazas y veladores de la capital y ha recomendado que bares y restaurantes echen el cierre a la espera de lo que decreten las autoridades sanitarias.

La medida, que entra en vigor este viernes, busca evitar desplazamientos innecesarios y concentraciones de personas ante el coronavirus, según ha señalado el regidor madrileño en un entrevista con Antena 3, tras señalar en Onda Madrid que en lugares con aglomeración de gente "va a haber que adoptar medidas más severas".

Por eso, desde este viernes están cerradas las zonas infantiles de los parques de la capital y aunque por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro, no se permitirán que haya "demasiadas personas reunidas en un foco concreto".

El alcalde de Madrid no ha descartado el confinamiento de la ciudad, pues considera que sería "irresponsable" decir que no se contemplan todos los escenarios: "No podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata ni descartar que se vaya a aplicar".

Según informó este viernes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que los casos registrados en la Comunidad de Madrid son ya "casi 2.000", frente a los 1.388 del jueves, y que en las últimas 24 horas han muerto dos personas, lo que eleva el total de fallecidos a cuarenta.

CONFINADOS EN CATALUÑA

Los Mossos d'Esquadra controlan los accesos a los municipios barceloneses de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, que desde la medianoche del jueves al viernes están confinados por orden de la Generalitat para evitar la propagación del coronavirus.

La policía catalana ha cortado todos los accesos a estas localidades, donde viven unas 70.000 personas, y realizan un minucioso control de los vehículos que quieren entrar o salir.

Dentro del perímetro de confinamiento, los ciudadanos sí que podrán moverse, pero desde el Govern se pide a las personas afectadas que minimicen su actividad para frenar cuanto antes la escalada de casos de coronavirus, que afecta especialmente al Hospital de Igualada.

La Generalitat recomienda a los vecinos que permanezcan en sus domicilios hasta el final de la afectación, una medida que estará en vigor, al menos, durante catorce días o hasta que se decrete una nueva resolución que modifique o deje ésta sin efecto.

SANIDAD ASUME EL MANDO DE LOS HOSPITALES PRIVADOS

Todos los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid, tanto públicos como privados, estarán gestionados por el Gobierno regional con el fin de atajar la pandemia del coronavirus en la región.

Esta "histórica" decisión forma parte del plan de acción ante el coronavirus presentado en rueda de prensa por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que contempla más de 200 medidas.

Uno de los objetivos es poner a disposición de los pacientes más de mil camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para lo cual es necesario la "colaboración" de los hospitales privados, que atienden en la región 120 casos por coronavirus.

El Ejecutivo regional ha llegado a un acuerdo con las aseguradoras para eliminar de forma temporal la cláusula que anula las pólizas contratadas en el caso de enfermar por pandemia, como es el caso del coronavirus.