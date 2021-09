El padre de Yeremi Vargas, sobre la acusación de violación: "Mi hija se metió en la cama"

El padre de Yeremi Vargas dio su versión de lo sucedido en la pasado domingo en su vivienda, cuando su hija de 13 años despertó al vecindario con sus gritos ante un presunto caso de abusos sexuales.

Según J.F. Vargas, que quedó en libertad con cargos tras su detención y pasar dos días en el calabozo, todo fue un "complot". El padre del niño desaparecido en Gran Canaria hace 14 años habló con un periodista de El programa del verano: "Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones en el suelo".

J.F. Vargas explica que su hija fue a su casa y se metió en la cama, en la que también estaba la actual pareja del padre y su hijo, para ver una película.

LA MADRE DE YEREMI. Por otra parte, la madre de Yeremi Vargas, Ithaisa Suárez, ha dicho que la detención de su expareja y padre del pequeño por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 13 años –actualmente está en libertad con orden de alejamiento–, no tiene "nada que ver" con lo que le pasó al niño.

"Este tema no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasó a mi hijo. Y por respeto a todos no voy a hacer ningún tipo de comentarios", expresó en sus redes sociales.

Además, hizo especial hincapié en que este tema "no va a afectar el caso de la desaparición y reapertura del procedimiento de Yeremi".

Por su parte, el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria decretó este martes la libertad provisional para el padre de Yeremi mientras es investigado por un presunto delito de agresión sexual a su hija de 13 años, de la que tendrá que mantenerse alejado por orden judicial.

El hombre fue detenido por la Policía nacional en la madrugada del pasado lunes por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 13 años. La detención se produjo en la capital grancanaria tras haber sido denunciados los hechos por la propia menor.

J.F. Vargas es el padre de Yeremi Vargas, del que el pasado 10 de marzo se cumplieron 14 años de su desaparición cuando tenía 7 años y al que se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).