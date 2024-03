Una madre desahuciada vive en una tienda de campaña para estar cerca de su hijo

Eva, una vecina de Málaga de 49 años, hace dos meses que malvive en una tienda de campaña en un parque del barrio de Santa Inés. Fue desahuciada y no tiene techo ni trabajo, así que esta es la única salida que ha encontrado para poder seguir viviendo con sus dos perros y estar cerca de su hijo de 13 años, que reside a pocos metros de allí con su exmarido.

Eva cuenta con poco más que algo de ropa y unas mantas, pero recibe a diario la ayuda de muchos vecinos, que le proporcionan agua, alimentos y enseres como la propia tienda de campaña que le da cobijo o un pequeño colchón en el que duerme junto a sus mascotas.

"Gracias a ellos sobrevivo bien y puedo ver a mi hijo todos los días porque estoy aquí al ladito", explica a Efe la mujer, que recibe a menudo la visita de su crío adolescente.

"Él es muy buen niño, muy estudioso, se me hace fuerte, pero es duro el saber que su madre está en las condiciones que está", confiesa Eva, que pasa los días de una manera "muy penosa, triste y con mucha soledad".

Una vivienda protegida

Como ha avanzado Canal Málaga, ella fue desahuciada de su vivienda hace unos meses y se vio en situación de calle al no contar con ningún apoyo familiar ni de las administraciones. Asegura que hace más de cinco años que reclama al Ayuntamiento un piso de protección en el que poder vivir junto a su familia.

"La única solución que me dan es un albergue y yo me niego a ir a allí", afirma la mujer, que no quiere dejar atrás a quienes más compañía le están haciendo en estos momentos, sus perros.

Asevera tener que sobrevivir con "cero céntimos", ya que al no tener vivienda ni padrón tampoco tiene derecho a ninguna clase de prestación económica.

"Yo no me voy a rendir, pienso ir a la puerta del Ayuntamiento con la tienda de campaña y una pancarta pidiendo que se me solucione ya el problema", declara.

Paqui, una vecina de la zona y dueña de una panadería, explica a Efe que le ayuda siempre que puede y considera "una lástima" que tenga que estar viviendo en una tienda de campaña.

"Que por lo menos le den una vivienda para que no esté así", señala esta vecina, que cree que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna: "La muchacha es buena gente, se comporta bien, los vecinos le ayudamos lo que podemos, pero una casa nosotros no le podemos ofrecer".