La madre y la abuela de los niños asesinados de Godella señalan al padre

María, la madre de los dos niños asesinados en Godella en marzo de 2019, ha atribuido los crímenes a Gabriel, el otro acusado y padre de los niños, durante una declaración de contenido delirante que se ha desarrollado en la segunda jornada del juicio con jurado por aquellos hechos que se sigue en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Gabriel y María están inculpados de dos delitos de asesinato por cada uno de los cuales el fiscal pide 25 años de prisión, con un máximo de 40 años de encarcelamiento para el padre y de internamiento en un centro psiquiátrico para la madre, por padecer esquizofrenia y tener alterada las facultades que harían posible su imputación.

El fiscal defiende que los asesinatos fueron resultado de una planificación de los dos padres, pero los dos acusados se echan la culpa mutuamente.

"Yo creo que los mató él, porque estuvo despierto toda la noche. Lo tenía todo planeado. Si nos mataba a los tres, como nos íbamos a ir de viaje, nadie se hubiera dado cuenta", ha declarado María, cuya comparecencia se ha desarrollado en un tono de relativa tranquilidad, a pesar de referirse a la muerte a golpes de sus dos hijos, de 3 años y medio el niño y de apenas seis meses la más pequeña.

"Ahora bien, María no ha sabido explicar la razón por la que Gabriel iba a querer hacerlo, algo que le ha preguntado el fiscal. Sí ha señalado, en respuesta a su abogada, que él le dijo que se declarase culpable, si bien ha recordado que esa comunicación le llegó "por señas". "La idea suya es que me declarase culpable, porque yo estaba enferma", ha declarado.

"Gabriel se fue a dormir. Me hice un café y un cigarro. Salí fuera de la casa. Y había como un terreno más abajo, que se veía desde nuestra terraza. Y allí veo el cuerpo de mi hija Esther. Tengo en shock las escenas de mis hijos muertos, pero lo demás es como si mi cabeza lo hubiera borrado", ha relatado María, con notable serenidad.

"Mi hijo estaba en la piscina, en el bordillo. No recuerdo nada sobre los detalles. Gabriel llevaba días convenciéndome de que la secta los iba a matar, y yo estaba tan convencida que me dije, bueno, la secta los ha matado, hay que salir corriendo", ha añadido la mujer, que ha experimentado un gran cambio físico desde su detención.

"Pero no puedo dejar aquí a mis hijos", me dije. "Así que cogí a Esther para tirarle tierra por encima. Y luego cogí al niño y lo llevé a una zona donde jugaba con él y fui a despertar a Gabriel para decirle que nos fuéramos corriendo porque la secta nos iba a matar. Pero, al subir los escalones, me vi llena de sangre; y me dio mucha angustia, y empecé a quitarme la ropa, y entré desnuda a la casa", ha relatado.

Gabriel había declarado anteriormente que fue ella quien le confesó haber matado a los niños antes de añadir que "no pasaba nada, porque los podía hacer renacer".

LA ABUELA. La abuela materna de los niños ha descrito a Gabriel, el padre de los menores, como un marido controlador que manipulaba a su hija, una chica influenciable con graves problemas psiquiátricos.

En este sentido se ha expresado Noemi, la abuela, en el testimonio que ha prestado en una nueva jornada del juicio por jurado que se celebra en la Ciudad de la Justicia de València, en el que María y Gabriel, los padres de los menores, están acusados de su asesinato.

"Estaba absolutamente controlada y manipulada por Gabriel", que le controlaba el correo electrónico y escuchaba sus conversaciones, ha declarado Noemi.

Esta mañana también han prestado testimonio tres amigas de la acusada, que han coincidido en dibujar a Gabriel, el acusado, como un hombre dominado por creencias extrañas, obsesionado por una secta que le perseguía, pero también como un controlador, un manipulador que trataba mal a su mujer y, en algunas ocasiones, maltrataba a los niños.