Macarena Olona se empadrona en la casa del presidente de Vox en Granada

La candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, se inscribió en el municipio granadino de Salobreña el pasado 5 de noviembre en una casa propiedad del líder de Vox en la provincia, Manuel Martín, para poder concurrir a las elecciones andaluzas del 19 de junio, según desveló ayer la cadena Ser.

En declaraciones a los medios, Olona mostró su extrañeza por el "revuelo" generado y criticó que desde la "izquierda y la derecha" se esté apelando al "miedo a Vox".

Olona no entró a valorar los detalles de dicha información y se limitó a apuntar que ella es diputada por Granada en el Congreso, elegida en dos ocasiones: "Si yo digo que estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma, a veces tengo la sensación de que todavía no me están creyendo".

"Yo estoy entregada a Andalucía en cuerpo y alma a todos los efectos", sentenció la candidata de Vox, quien lamentó que en algunos medios haya "auténticos activistas políticos, subvencionados al servicio del régimen, lanzando un mensaje de miedo hacia Vox", tanto desde la izquierda como desde la derecha.

Añadió que Granada la acogió hace tres años como una hija y que ella hizo la promesa de que no sería como esos diputados que, aún siendo oriundos de la provincia, una vez que pasan Despeñaperros se "olvidan de las promesas electorales".

“Mi servicio va a ser íntegro para Andalucía y vengo a ganar porque si Vox gana, Andalucía gana", recalcó Olona. reacciones. Por su parte, la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), aseguró que el Ayuntamiento ha seguido el procedimiento establecido por la ley para el empadronamiento en este municipio de Olona.

Según informó, el procedimiento exige la autorización del titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, "por lo que no se ha producido ninguna irregularidad", aclaró. La regidora explicó que el empadronamiento "no es solo un derecho, sino que es una obligación".