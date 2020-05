El luto oficial "más largo de la historia de España", a partir del martes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un luto oficial de 10 días en España, el "más prolongado de la historia de la democracia", que aprobará el Gobierno de España a partir del próximo martes cuando todos el territorio nacional estén ya en fase 1.



En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha señalado que ese duelo tendrá una duración de 10 días y durante ese tiempo "ondearán a media asta todas las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la armada". "Queremos mostrar todo nuestro reconocimiento a las víctimas con este luto oficial", ha manifestado.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que al luto nacional por las más de 28.000 víctimas por coronavirus se sumará al final de la desescalada "un gran acto de homenaje oficial" y "otras conmemoraciones y memoriales presididos por el Rey".

"Los fallecidos en esta pandemia merecen nuestro recuerdo, nuestra memoria perdurable pero también merecen un homenaje aún mayor: nuestra convivencia y nuestra concordia", ha resaltado el presidente del Gobierno.

"A UN PASO DE LA VICTORIA". Sánchez ha asegurado que "la gran ola de la pandemia ha sido superada" y ha subrayado que "atrás" han quedado aquellos momentos en que "todo parecía negro" y las "víctimas diarias se contaban por centenas". "Ya vemos el final del túnel", ha aseverado.

Tras calificar de "formidable" la respuesta de la sociedad española, el jefe del Ejecutivo ha señalado que han logrado reducir la difusión del virus y el índice de reproducción es del 0,20, "muy inferior al 1". "Hoy podemos decir en consecuencia que lo hemos conseguido", ha proclamado.

Sánchez ha afirmado que han "recuperado mucho terreno frente al virus", al que han "arrinconado". Según ha dicho, están "a un paso de la victoria" pero el Covid-19 "no ha desaparecido y sigue al acecho". Por eso, ha pedido mantenerlo "a raya", sin relajarse, manteniendo la responsabilidad y cumpliendo las normas sanitarias.

"La consigna es una: no hemos de actuar con miedo pero hemos de actuar con una extremada prudencia y responsabilidad", ha manifestado, para añadir que ahora toca "culminar" esta "victoria colectiva" hasta que llegue la vacuna contra el coronavirus.

En este sentido, ha avisado que un rebrote "no es ni mucho menos imposible" y ha agregado que la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que puede producirse ese rebrote si no mantienen la prudencia y las conductas sociales adquiridas. Según ha insistido, la prudencia "debe seguir siendo la guía de actuación".