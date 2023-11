El Juzgado de Instrucción número 3, en funciones de guardia, ha acordado prisión para el psicólogo, bombero y monologuista Lucas Burgueño, el mismo que fue denunciado por acosar al diputado del PSOE Óscar Puente en un AVE el pasado día 29 de septiembre y que ahora ingresa en el penal vallisoletano pero por incumplir una orden de alejamiento respecto de sus padres, a los que, supuestamente, amenazó y trató de extorsionar.

Burgueño ha sido puesto esta mañana a disposición de la autoridad judicial por quebrantar dicha orden de alejamiento y por delito de amenazas y poco después se dictaba el correspondiente auto, a petición además de la Fiscalía de Valladolid, en virtud del cual se ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

Su última detención está motivada por el incumplimiento de la orden de alejamiento que hace una semana decretó el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital respecto de sus padres, tras un incidente del psicólogo con sus progenitores el pasado día 29 de octubre sobre los que cometió supuestos delitos de revelación de secretos, coacciones, amenazas y daños.

El instructor impuso a Burgueño una orden de alejamiento de sus padres —no puede acercarse a ellos a menos de 300 metros— y de prohibición de comunicar con ellos, si bien el denunciado no ha respetado tal medida de seguridad al acercarse a ellos por la calle este lunes a no menos de cuatro metros, cuando se encontraban con un amigo, y grabarles con su teléfono móvil para, antes de abandonar el escenario, amenazarles para que no le denunciaran. "¡Como me denuncies te corto la cabeza!", es la frase que sus progenitores ponen en su boca.

Por presunta estafa y un "simpa" también

Se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción 1 tiene otra causa abierta contra Burgueño y otras dos personas por estafa y por un altercado en un establecimiento de hostelería del que se fueron sin abonar lo consumido. En este incidente no llegó a ser detenido.

La tarde del pasado 29 de octubre Burgueño fue detenido por la Policía Nacional ante una orden de búsqueda detención y personación vigente motivada por una denuncia formulada contra él ese mismo día como presunto autor de los delitos de revelación de secretos, coacciones, amenazas y daños.

Familiares del detenido expresaron en dependencias policiales la mañana de ese domingo el deseo de interponer denuncia por la difusión de un vídeo de la madre, al haberse negado los perjudicados a darle una cantidad de dinero requerida por el autor.

Además, manifestaban que el varón les amenazaba con enviarles a personas que ocuparan su casa, causando destrozos en el botiquín y llegando a cortar el cable de la caldera de gas quedando inutilizada la misma.

Los agentes pudieron comprobar que el vídeo había sido difundido efectivamente al menos a seis personas, y que la caldera de gas se encontraba inutilizada, por lo que se grabó una orden de búsqueda contra él.