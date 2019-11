Primera visita de los familiares de Franco a Mingorrubio tras la reinhumación

Los familiares de Francisco Franco han hecho este viernes su primera visita al cementerio de El Pardo Mingorrubio donde desde el pasado 24 de octubre yacen los restos del dictador tras ser exhumado de la basílica del Valle de los Caídos.

Con motivo del día de Todos los Santos, Cristóbal Martínez Bordiú, nieto de Franco, acompañado de su pareja, ha visitado el cementerio para depositar unas flores rojas y amarillas en el interior del panteón donde reposan sus abuelos.

"Vengo a traer unas flores el día de Todos los Santos ya que está aquí el abuelo, vamos a dejar unas cositas", ha dicho el nieto de Franco que ha reconocido que no están muy contentos por hacerlo en El Pardo y no en La Almudena, como era el deseo de la familia en caso de exhumación.

Pese a que admite que los tribunales no les han apoyado como querían, ha destacado que la puerta de Estrasburgo está abierta y que, por tanto, recurrirán ante la Justicia europea aunque "quién sabe lo que ocurrirá".

Lo harán para pedir llevar el cuerpo de su abuelo a la cripta de la catedral de Madrid porque "ese es el panteón familiar". ."La Almudena no es que lo intentemos, yo ahora me voy a la Almudena a la tumba de mis padres, es el panteón familiar, esto es una tumba de Estado, esto no es nuestro, nuestro panteón está allí, lo compró mi madre al fallecer mi padre", ha afirmado.

Ha evitado pronunciarse sobre qué harán si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no falla a su favor y en tal caso optaran por adquirir el panteón de El Pardo, ahora propiedad del Estado. "No puedo hablar por todos mis hermanos, no lo sé", ha añadido.

Ellos no han sido los únicos en acudir a Mingorrubio, ya que varias personas se han desplazado al cementerio para rendir homenaje al dictador en el panteón familiar donde reposan también los restos de su mujer Carmen Polo.

Ciudadanos que han aprovechado para depositar flores en la puerta del panteón y rezar por Franco, pero desde el exterior, ya que está prohibida la entrada al interior, cuya puerta este viernes solo se ha abierto para el nieto y su pareja.