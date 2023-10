Los abusos sexuales en la Iglesia española, al descubierto

El informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo reúne los testimonios de 487 víctimas, pide crear un fondo estatal para compensarlas y denuncia cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo.

El Defensor, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio, un documento de 777 páginas que no cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, aunque aporta una encuesta que revela que el 0,6% de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso.

Según el informe, el 84% de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.

Habla una de las víctimas: "Hacía lo que él me decía porque para mí era como Dios"

"Yo hacía lo que él me decía, porque para mí era como Dios". El testimonio de las víctimas de pederastia en la Iglesia que recoge en su informe el Defensor del Pueblo evidencia el abuso de poder ejercido por los abusadores, que se aprovechaban de la indefensión y debilidad física de sus víctimas y su situación de vulnerabilidad.

Muchas de las víctimas de abusos en la Iglesia eran chicos que ingresaban a edades muy tempranas en los seminarios, entornos en los que vivían un aislamiento social y familiar.

"Yo hacía lo que él me decía, porque para mí era como Dios. Él tenía que protegerme, era como mi caja de seguridad. Él decía que rezaba a Dios por mí y que Dios me daría todo lo que yo necesitara. Chuparle el pene no era nada comparado con obtener de Dios aquello que yo necesitaba".

Es el desgarrador testimonio de unas de las 487 víctimas que ha entrevistado la institución que preside Ángel Gabilondo.

"Nos lo hacía a tres o cuatro niños de mi clase nada más. Recuerdo algunos apellidos, pero no voy a mencionarlos. Sí recuerdo que éramos de aspecto similar, rubillos, delgados y tímidos".

El principal factor de riesgo que comentan los testimonios está relacionado con ser menor de edad durante los abusos y características como la debilidad física, la falta de autonomía y la total confianza, además de rasgos físicos considerados estereotipadamente atractivos (niño rubio, ojos claros).

La ausencia física o emocional de padres y madres o el hecho de provenir de familias disfuncionales también ha sido un factor de riesgo para muchas víctimas. Es el caso de los niños ingresados en orfanatos, internados, seminarios u hospitales.

"Ellos sabían de quién podían abusar, normalmente personas de clase baja, muchas veces las personas que tenían beca en el colegio, que, de forma increíble, los sacerdotes les llamaban niños gratuitos, a los que tenían beca para estudiar en el colegio, que eran los niños pobres".

Tolerancia 0 califica de "gatillazo" y "decepción" el informe

La Plataforma Tolerancia 0 de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia ha calificado de "gatillazo" y "decepción" el informe de la investigación realizada al respecto por el Defensor del Pueblo hecho público este viernes y que apunta a cientos de miles de víctimas.

El estudio es de una "calidad pésima" en comparación con otros países como Australia o Irlanda, más aún "teniendo en cuenta que España es el último Estado en realizar este tipo de investigación" y sabía "cuáles eran los modelos óptimos de buenas prácticas", ha reprochado en declaraciones a Efe Miguel Hurtado, víctima de abusos por parte de un religioso y miembro de la plataforma.

En su opinión, el Congreso escogió, "de forma consciente y deliberada, hacer las cosas mal" cuando encargó la investigación al Defensor del Pueblo, que se ha negado a cuantificar el número total de posibles víctimas de los abusos y se limita a recoger los datos de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.

Según esta encuesta, han podido sufrir abusos sexuales más de 445.000 personas en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes. "Probablemente, el número final es aún mayor", ha apuntado Hurtado.

"La Iglesia se ha negado a colaborar de forma generalizada y el Defensor del Pueblo no tiene poderes coercitivos para obligar a hacerlo", ha criticado, y ha recordado que muchas víctimas avisaron de que el "único modelo eficaz" para llevar a cabo el estudio era el de una "comisión de la verdad con poderes coercitivos".

Reacciones políticas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido mostrar su empatía y reconocimiento a las personas que han puesto voz a las "cientos de miles de víctimas" de abusos sexuales en la Iglesia, tras conocer el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos' presentado por el Defensor del Pueblo en el Congreso. El jefe del Ejecutivo se ha comprometido también a estudiarlo y a resarcirlos.

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal Sáez, ha calificado de "desolador" el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Vidal ha pedido que no haya "más excusas". "Las víctimas no pueden esperar y los culpables no pueden quedar impunes. Justicia, reparación y no repetición", aseguró.

Podemos, por su parte, ha exigido medidas "valientes" como eliminar la financiación pública a la Iglesia y derogar el concordato con la Santa Sede, tras el informe del Defensor del Pueblo que estima miles de víctimas de agresiones vinculadas a la institución religiosa.

Además, según exponen fuentes de la formación morada, reclaman que no pueda gestionar centros educativos, tanto concertados como privados, mediante entidades religiosas al entender que está inhabilitada para ello tras el dictamen del departamento que dirige Ángel Gabilondo. En consecuencia, insta a su integración en la red pública para la gestión directa por parte de la administración.

La formación morada ha considerado "inadmisible" la estimación de víctimas de abusos y agresiones sexuales y ha llamado a reaccionar con celeridad para acabar con su "impunidad". De hecho, acusa a la Iglesia de amparar hechos de tal gravedad, "ocultándolos y entorpeciendo su investigación", y sentencia que no puede ser merecedora de financiación pública y ostentar gestión educativa.

El PNV defiende proteger y reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia y confía en que se adopten las medidas necesarias.

Los obispos se reunirán el lunes para analizar al informe

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha decidido celebrar el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia que este viernes ha presentado al Congreso el Defensor del Pueblo.

Poco antes de que el defensor, Ángel Gabilondo, entregara el informe a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, la CEE ha informado de la reunión extraordinaria de sus obispos.

Gabilondo ha explicado poco después en rueda de prensa que los obispos le han invitado a participar en esa cita para presentarles el informe, pero ha tenido que declinar por motivos familiares.

En la cita estudiarán también la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega del estudio sobre los abusos que le encargó la propia CEE.

El despacho ha superado el plazo que le dieron los obispos en un ultimátum, que venció el pasado día 20 de octubre, y fuentes del mismo explicaron que el informe se presentará antes de que acabe el año, aunque en noviembre entregarán un resumen ejecutivo.