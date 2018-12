Lobatón, Jareño, Gómez Montano y Sastre, en la recta final para presidir RTVE

Paco Lobatón Sánchez de Medina, Alicia Gómez Montano, Eladio Jareño Ruiz, Carmen Sastre Bellas y María Eizaguirre Comendador son cinco de los veinte candidatos finalistas para formar parte del Consejo de Administración de RTVE y presidir la corporación pública.



El Comité de Expertos ha hecho pública este lunes la lista de los veinte aspirantes con mayor puntuación después de más tres meses de trabajo en los que han evaluado los currículos y los proyectos para dirigir RTVE de los 95 candidatos aceptados en el concurso público.



Continúan la lista Francisco Javier Montemayor Ruiz, Rafael Camacho Ordóñez, Manuel Adrián Ventero Velasco, José Manuel Pérez Tornero, Francisco Moreno García, Juan Manuel Romero Martín, Vicente Sanclemente García, Juan Jesús Buhigas Arizcun y Miguel Ángel Martín Pascual.



María Isabel Raventós Armengol, Agustín García Matilla, Roberto Lakidaín Zabalza, Juan Roberto Mendès Barbudo, Joaquín Cuixart Valero y Laureano García Hernández completan el grupo de finalistas.

Solo hay cuatro mujeres candidatas

Sólo cuatro de los veinte aspirantes son mujeres, por lo que será imposible que las Cortes respeten el "principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres" en el Consejo tal y como fija la reforma de la ley de la radiotelevisión pública estatal.



El presidente del Comité de Expertos, Diego Carcedo, ha entregado en la tarde de este lunes el informe definitivo al presidente de la Comisión Mixta de Control parlamentario de RTVE, Jordi Roca, y ha indicado que la evaluación de los candidatos ha sido un "trabajo complicado y arduo".



Carcedo ha explicado que los acuerdos alcanzados por los 17 miembros del Comité se han logrado siempre "por unanimidad o con unas mayorías claras" y ha asegurado que los candidatos seleccionados son "los más adecuados" en función de sus méritos.



Los candidatos con mayor puntuación, sobre un total de 100, han sido la exdirectora de Informe Semanal y actual editora de igualdad de RTVE, Alicia Gómez Montano (83,57), y el exdirector de Programas de TVE Francisco Javier Montemayor Ruiz (83,43).



Les siguen el ex director general de la Radiotelevisión Andaluza Rafael Camacho Ordóñez (79,2) y el exdirector de RNE y actual director gerente de la Orquesta y el Coro de RTVE, Manuel Ventero (75,5).



Carcedo ha subrayado que el trabajo para el concurso público de RTVE ha sido una iniciativa "muy importante porque abre camino para nombrar cargos públicos en el futuro", ya que es la primera vez que el Parlamento desarrolla un procedimiento de esta naturaleza.



El Comité de Expertos ha consensuado un documento de recomendaciones y mejoras para cuando las Cortes tengan que elegir mediante concurso público un nuevo Consejo de Administración en el futuro.



Una vez concluidos los trabajos del Comité, los veinte candidatos seleccionados tendrán que comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, como paso previo a que el Pleno de la Cámara Baja designe a seis consejeros.



Los 14 aspirantes que no resulten elegidos por el Congreso, comparecerán ante la Comisión de Nombramientos del Senado y después los senadores designarán en Pleno a los cuatro integrantes restantes del Consejo de Administración de la corporación pública.



Por último, de entre los diez consejeros designados, el Congreso nombrará al futuro presidente o presidenta de RTVE.



La elección de los consejeros y del presidente requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente.



De no alcanzarse, bastará la mayoría absoluta en segunda votación, que se tendrá que celebrar 15 días después de la primera.



Aunque la reforma de la ley de RTVE se aprobó por unanimidad en septiembre de 2017, la puesta en marcha de la renovación de la radiotelevisión pública se dilató mucho en el tiempo por falta de acuerdo parlamentario para decidir la fórmula del concurso público.



Por ello, el Gobierno decidió aprobar un decreto ley para desbloquear la situación e impulsar una renovación urgente y transitoria hasta que se eligiera por concurso público al sustituto de José Antonio Sánchez, cuyo mandato concluyó el pasado 22 de junio.