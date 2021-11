El líder disidente cubano Yunior García Aguilera, uno de los promotores de la manifestación convocada para el pasado lunes en Cuba para pedir un cambio político en la isla, llegó este miércoles a España con su mujer, "vivos, sanos y con las ideas intactas". García Aguilera, de 39 años, aterrizó en Madrid con un visado de turista, según confirmaron fuentes gubernamentales españolas, en un viaje sorprendente e inesperado que el Gobierno cubano niega que forme parte de un pacto entre ambos ejecutivos.

Horas después de su llegada a España, el artista escribió un mensaje en sus redes sociales en el que, además de confirmar su viaje, agradecía la preocupación de todos sus amigos y también a "muchas personas" que lo hicieron posible. "Llevo varios días sin comunicación y necesito actualizarme sobre la situación de otros miembros de (la plataforma que lidera) Archipiélago. Muy pronto contaremos la odisea. ¡Un abrazo!", escribió el líder disidente cubano en Facebook.

Su viaje a España tuvo lugar después de la protesta convocada por su plataforma Archipiélago para exigir un cambio político en la isla, y tras estar encerrado en su casa durante toda la jornada del lunes, bloqueado por agentes de la Seguridad del Estado cubano, y apartado de los medios por una bandera cubana que tapaba su edificio.

García Aguilera fue uno de los promotores de la gran marcha convocada para pedir un cambio político en Cuba, finalmente frustrada por las fuerzas de seguridad

"Ha sido una decisión personal de él. Ha pedido un visado y se le ha dado. Obviamente, las autoridades cubanas no se han opuesto porque si no, no habría salido. De momento tiene un visado normal. No sabemos si querrá pedir asilo. Habrá que hablar con él para saber cuáles son sus planes", señalaron este miércoles fuentes del Ministerio español de Exteriores al diario El País. Las mismas fuentes no quisieron revelar su paradero, pero confirmaron que llegó a Barajas y no descartan que siga en Madrid.

El hostigamiento en Cuba contra Yunior García se intensificó en las últimas semanas, a medida que se acercaba la gran marcha cívica convocada por activistas y disidentes para el 15 de noviembre, finalmente frustrada por las fuerzas de seguridad cubanas. De hecho, el pasado domingo impidieron que el activista cruzase a pie el centro de La Habana en lo que pretendía ser un avance de las protestas convocadas en todo el país pidiendo un cambio político en la isla, libertad de expresión y la liberación de los denominados "presos políticos".

"Obviamente, las autoridades cubanas no se han opuesto porque si no, no habría salido", aseguran fuentes de Exteriores

El objetivo de la marcha, según explicó él mismo a Efe en una entrevista hace unos días, era "sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios", algo que espera que ocurra "de la manera más pacífica y cívica posible".

Para algunos de los representantes de la disidencia cubana en España, la llegada de García Aguilar es una "estrategia de Gobierno de Sánchez en complicidad con la dictadura de La Habana", dijo en declaraciones a Efe Lázaro Mireles, de la plataforma opositora cubana Somos +. "Una estrategia que además estaba sentada hace muchísimo tiempo porque en Cuba tú no puedes ir a pedir un visado y tenerlo de un día para otro ni a las dos de la mañana, eso no funciona así", aclaró Mireles.

Según el opositor cubano en su país "hay meses de espera para solicitar un visado del Gobierno español en Cuba, hay familias enteras de españoles, de cubanos españoles que no pueden traer de visita a sus familiares". "Estamos esperando las declaraciones de Yunior pero estamos muy molestos y muy preocupados por lo que ha pasado", afirmó Mireles.