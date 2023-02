La ley del solo sí es sí tendrá consecuencias a nivel electoral

Tres de cada cuatro españoles consultados piensan que el acortamiento de condenas por delitos sexuales provocado por la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí tendrá consecuencias electorales negativas para los partidos en el Gobierno.

Según el barómetro DYM del mes de febrero, un 38,4% de los encuestados cree que tendrá consecuencias electorales "muy negativas", mientras que un 38,3% piensa que serán "negativas". En total, un 76,6%. Un 11,0% cree que no tendrá consecuencias y un 12,3% no sabe/no contesta.

En el barómetro se preguntó a quién se considera el principal responsable de que se haya planteado la reforma de la ley del solo sí es sí. El 43,5% apunta tanto a PSOE como Unidas Podemos; un 24,2%, a la formación morada, y un 16,5%, al partido que lidera Pedro Sánchez.

En caso de que la reforma no salga adelante, más de la mitad de los españoles cree que Pedro Sánchez debería romper la coalición de gobierno con Unidas Podemos, en concreto un 53,8%. Un 26,8% piensa que no, y un 19,4%, no sabe/no contesta.

El 53,1% de los votantes de PSOE considera que la formación debería romper con UP, y entre los electores de esta formación lo ve necesario un 14,2%. Por último, el 50,7% de los encuestados cree que esta reforma tiene como fin "evitar consecuencias electorales negativas", frente a un 37,6% que piensa que su intención es "subsanar los errores contenidos en la ley". El 11,8% no sabe/no contesta.

El 73,7% cree que la sanidad ha empeorado

El 73,7% de los españoles cree que la calidad de la sanidad pública española ha empeorado en los últimos años.



Izquierda

Si bien esta posición es transversal en todo el espectro ideológico, se da en una mayor medida entre la Izquierda.



¿Gobierno central o de cada comunidad?

El 33,5% de la población opina que la responsabilidad de la situación de la sanidad pública recae sobre el Gobierno de su comunidad autónoma, por un 31,3% que considera que recae sobre el Gobierno de España. Un 29,9% cree que en ambos por igual.



¿Cómo cree que está evolucionando la calidad de la sanidad pública en los últimos años?

Está mejorando mucho: 1,5

Está mejorando algo: 5,8

Permanece estable: 15,3

Está empeorando mucho: 36,3

Está empeorando algo: 37,4

NS/NC: 3,7