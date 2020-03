¿Lavar y cortar a un metro de distancia? No nos tomen el pelo

Las peluquerías llevaban una semana con menos del 50 % de su clientela y la mayoría decidió este viernes cerrar durante quince días para seguir en casa las recomendaciones oficiales. El anuncio de que pueden abrir les ha sorprendido y lo tienen claro: "lavar y cortar a un metro de distancia es misión imposible".

Mari Carmen, Bibiana, Miriam y Alicia son cuatro peluqueras que han contado a Efe la "sorpresa" que sintieron este sábado por la noche al escuchar a Pedro Sánchez que las peluquerías, al igual que las tintorerías y otros pocos establecimientos, podían mantenerse abiertos durante el estado de alarma.

"Asombro total", "incongruencia", "no entiendo nada", "no tiene sentido", comentan las cuatro por teléfono.

"En los foros de peluquería la gente está asustadísima", señala Miriam, que recuerda que las personas mayores son personas de alto riesgo que no deben de salir y, en cambio, parece que les animan a ir a la peluquería.

Los peluqueros piden cerrar sus centros por ser de "alto riesgo de contagio"

La Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería (Apepca) y la Asociación de Esteticistas y Maquilladores de Alicante y España (Aempae) ha recomendado el cierre en los próximos 15 días de sus establecimientos asociados, de acuerdo con las medidas decretadas por el Gobierno y que, en el caso de las peluquerías, su apertura está amparada por el Real Decreto que declara el estado de alarma en España.



"Nuestros centros y salones podrían ser un lugar de alto riesgo de contagio", advierten los representantes de Apepca, Manuel Martínez, y de Aempae, María Salud Torelló.



"Es más factible para garantizar la seguridad de todos, más útil y más eficaz cerrar nuestros salones y no correr riesgos, ni para los profesionales ni para los eventuales clientes", considera Martínez, que no obstante reconoce que el cierre de peluquerías generará "mucho daño" al sector, pues "obligará a tomar medidas muy duras con los empleados", si bien "en la mayoría de casos el sector está formada por autónomos y microempresas".

"La cabeza no es la parte más importante para la higiene de una persona mayor o de movilidad reducida", a quien "lo lógico" es que la persona que le ayuda le lave o le duche, comenta Miriam, que dice que no piensa abrir su centro a pesar de ser autónoma y contar con dos empleadas.

"Abrir la puerta ya es un gasto para que te venga solo un cliente", destaca a la vez que recuerda que las peluquerías no tienen protocolos de Sanidad, únicamente los relativos a la construcción del centro para que el suelo sea liso y pueda limpiarse bien o haya un lavabo para limpieza además de los de para las cabezas.

Reconoce que guardar el metro de distancia prudencial es "inviable" y tampoco cuentan con geles ni mascarillas adecuadas.

Lo mismo opinan sus colegas de profesión. Bibiana comenta que en principio su centro va a abrir y ella, como empleada, tendrá que acudir; "si no voy no cobro".

Mari Carmen afirma que abrirá su peluquería y echará "un vistazo por el barrio" donde, como hay una óptica y una droguería, "al final" abrirán todos.

Reconoce que estaba "mentalizada al cien por cien" de no abrir en quince días, que la decisión del Gobierno no la entiende, que quizá es para luego no darles subvenciones, y que intentará coger las citas por teléfono para organizarse.

La peluquería de Alicia tampoco piensa abrir, algo que ella comparte porque piensa que "no tiene sentido no poder salir a la calle y que luego que te digan que puedes ir a la peluquería".

Por otro lado, Miriam añade que estos días recibe mensajes de apoyo de mucha clientela, incluso relata con emoción que una señora le dijo que no podía ir por la cuarentena pero que le diera su número de cuenta para hacerle un ingreso por lo que pensaba haberse gastado".

Este apoyo de la gente también se refleja en la plataforma ciudadana Change.org, donde han aparecido diversas peticiones defendiendo el cierre preventivo y ya suman muchas firmas.

Y es que, con los argumentos del Ejecutivo de que pueden abrir para perjudicar lo menos posible al pequeño comercio o por temas de higiene de las personas mayores, las peluquerías han cobrado gran protagonismo.

"Cierre preventivo en peluquería y estética ya para evitar riesgos de contagio" es una de las varias peticiones que desde este sábado están firmando miles de personas, que alegan motivos de seguridad tanto para los clientes como para los trabajadores.

"No tiene sentido exponer a la propagación del virus en un sector que tiene un contacto tan directo con el público, es una irresponsabilidad para los trabajadores, clientes y sus familias el dejar abiertos ante esta situación", manifiestan para añadir: "No nos tomen el pelo".

Además, alegan que si son consideradas como de primera necesidad, no deberían pagar el 25 % de IVA que tienen fijado.

De hecho, hace unos días, antes del estado de alarma, el sector (asociaciones y organizaciones empresariales, marcas de peluquería, proveedores, fabricantes y ferias) decidió unirse para impulsar la "Alianza por la bajada del IVA al 10 % en peluquerías".