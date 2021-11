La lava llega al mar por un tercer punto, sobre la fajana del volcán San Juan

La lava del volcán de La Palma ha llegado al mar por un tercer punto, por encima de la fajana que formó la erupción del San Juan (1949), informó a Efe Vicente Soler, vulcanólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La lava que en ese nuevo punto ha alcanzado el mar este lunes proviene del derrame que discurría por la fajana de 1949 en la zona más al norte, casi pegada al delta lávico que ha sepultado la playa de los Guirres.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha publicado un vídeo en el que se observa que las dos fajanas se han unido.

Vídeo desde la patrullera @guardiacivil a las 10.30 (hora canaria) en el que se observa que los dos deltas lávicos se han unido / Video from the @guardiacivil patrol boat at 10.30 (Canarian time) in which it is observed that the two lava deltas have joined pic.twitter.com/pexkjECy3Y