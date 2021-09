"La lava engulle las casas somo si fueran de papel"

"La lava engulle las casas como si fueran de papel" ha manifestado una vecina de uno de los núcleos desalojados por la erupción volcánica que el domingo pasado se inició en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso (La Palma)

Beatriz se fue de la casa horas antes de que comenzara la erupción y lo hizo con una persona de 91 años, con medicación y problemas de movilidad, y con la incertidumbre de no saber si su casa se salvará.

Tiene vecinos que han perdido su vivienda y otros que están a punto de hacerlo, algo que es "muy duro", afirma esta joven técnico de prevención en una obra en Tazacorte que este martes ha quedado paralizada por la lluvia de ceniza.

🌋🇮🇨 Lava de volcán quema casas en la isla de La Palma en Canarias pic.twitter.com/HdOwNFSqXK — Reuters Latam (@ReutersLatam) September 21, 2021

El núcleo de La Laguna, donde tiene su casa, en principio está a salvo porque la lava ha cogido el camino de Todoque, el pueblo vecino.

No obstante, lo siente igual porque tiene familia y amigos que han perdido todo por una erupción que "arrasa todo lo que encuentra por el camino", afirma su amiga Pilar.

Beatriz comenta que muchos de los que han perdido sus casas tenían esa sola vivienda, por lo que la situación es bastante dramática.

"La zona afectada tiene mucha densidad de viviendas y es triste porque gente que ha peleado toda su vida por tener una propiedad, de buenas a primeras lo pierdas porque llega una cosa como esta".

Los vecinos de Todoque salvando lo que pueden de sus casas. Qué duro tiene que ser 😞 Ánimo, #LaPalma. Vídeo de @BomberosGC pic.twitter.com/3Fqv2JtItk — David Perdomo (@davidhperdomo) September 21, 2021

Además afirma que hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir cuando llegue la lava al mar.

"Para quienes no viven aquí esto es un evento llamativo e incluso bonito, pero la gente lo está pasando fatal", añade Beatriz, quien señala que por ahora tiene suerte porque su casa no se ha visto afectada por el momento "pero no se si la tendré cuando termine todo esto".

Beatriz sabe que, tras la boca eruptica que se abrió en la noche del lunes en Tacande algunos vecinos desalojados han podido volver por unas horas a sus casas para recoger enseres, acompañados de miembros de Protección Civil.