La propuesta de Feijóo: gobernar dos años y seis pactos de Estado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, que facilite su investidura para una legislatura de dos años, prorrogables, para afrontar seis pactos de estado y después convocar elecciones generales.

Feijóo ha entregado esta propuesta por escrito a Sánchez en la reunión de cerca de una hora que ambos han mantenido en el Congreso de los Diputados y tras el no de los socialistas ofrecerá el mismo texto al resto de grupos –salvo EH Bildu– en su búsqueda de respaldo para ser elegido presidente, para lo que por el momento no le dan los números.

En rueda de prensa, el candidato del PP ha defendido que hay alternativa a un escenario en el que la gobernabilidad de España descanse en el independentismo, la de "un gran pacto durante un tiempo para sosegar España (...) finalizar los bloques y los bloqueos y resetear nuestro país como lo hicieron los que nos trajeron hasta aquí".

En el documento entregado a Sánchez, e ilustrado con una fotografía de los pactos de la Moncloa, Feijóo propone seis grandes acuerdos: de regeneración democrática, por el estado de bienestar, por el saneamiento económico, por las familias, un pacto del agua y un pacto territorial. El objetivo, defiende, es garantizar la igualdad entre españoles y evitar un bloqueo político.

Y propone un tiempo de legislatura: darla por terminada cuando los pactos se hayan materializado o en un periodo máximo de dos años "salvo que los partidos firmantes de este acuerdo consideren conveniente la continuidad de la legislatura para cerrar éstos o nuevos acuerdos".

Su planteamiento no ha convencido al secretario general del PSOE, algo que Feijóo ha lamentado: "De momento me he me he encontrado con el no es no, de momento, porque no voy a cejar en el empeño de ofrecer acuerdos y pactos".

Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez por pretender gobernar pese a haber perdido las elecciones y por buscar para ello el respaldo de un independentismo "envalentonado". Afea que prefiera negociar "amnistías, referendos y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamento" en lugar de alcanzar acuerdos con el PP.

También por causa de Sánchez el líder del PP no ha propuesto una "gran coalición" entre PP y PSOE. "Esa hipótesis de una gran coalición mientras el señor Sánchez sea el secretario general del PSOE no es posible, por eso no le he planteado una cuestión que sé que con él no es posible", ha explicado.

En cambio, Feijóo insiste en pedir una reflexión al PSOE sobre un gobierno del PP con 15 ministerios en el que está dispuesto a dar entrada a personas "de reconocido prestigio, independientes, que no militen" en su partido.

Pese a que no cuenta con el apoyo parlamentario necesario, el candidato del PP está convencido de que son más quienes creen en esta opción de entendimiento entre los partidos "constitucionalistas" que en las vías de "ruptura" junto al independentismo porque "no podemos estar gobernados por el 6%".

Así se lo trasladará al resto de partidos, por orden de representación. Feijóo está dispuesto a reunirse con el líder de la tercera fuerza, Santiago Abascal (Vox) y con la de Sumar, Yolanda Díaz, en una ronda de contactos que también dependerá de qué interlocutores propongan los grupos parlamentarios.

"No le voy a ofrecer a la tercera fuerza cuestiones distintas. Nosotros no mercadeamos el Gobierno", ha defendido Feijóo, que ha dicho ser consciente de que su postura puede provocar que sea líder de la oposición en lugar de llegar a la Moncloa.