Satisfacción en la acusación del crimen de Pioz, mientras que la defensa recurrirá

La acusación de Patrick Nogueira, condenado a tres penas de prisión permanente revisable por asesinar a sus tíos y a sus primos de 1 y 4 años en Pioz (Guadalajara) se ha mostrado satisfecha con la sentencia, si bien la defensa ya ha anunciado que la recurrirá.



El abogado que representa a la familia de Walfran Campos, Alberto Martín, se ha mostrado este jueves satisfecho a las puertas de la Audiencia provincial de Guadalajara, tras conocer la sentencia que atiende a la petición realizada por esta acusación en el juicio.



La magistrada ha condenado al acusado a 25 años de prisión por el asesinato con alevosía de su tía Janaina, a prisión permanente por cada uno de los asesinatos "con ensañamiento y por su especial vulnerabilidad" en el caso de los menores, y a prisión permanente revisable por el asesinato de su tío Marcos.



En el caso del tío se considera igualmente un asesinato con alevosía pero la pena es de prisión permanente revisable al haber sido condenado el acusado a más de tres asesinatos, es decir, asesinato múltiple.

"Nunca antes en España había habido un asesinato de esta magnitud"



"Nunca antes en España había habido un asesinato de esta magnitud, con esta cantidad de muertes, con dos menores implicados y absolutamente indefensos pero, en cualquier caso, si la pena corresponde por cada uno de los delitos no podemos refundir en una sola pena varios delitos porque podría darse la circunstancia de que la prisión permanente revisable fuera menos punitiva y eficaz que la pena ordinaria de varias penas de asesinato", ha explicado.



Sobre la revisión de la prisión permanente, Martín ha señalado que en cada una de las penas se va a tener en cuenta que llegado determinado límite habrá que revisarla, pero se deberá tener en cuenta cuando se revise que hay otra dos y otra pena de asesinato y que si se sumara todo se rondaría "posiblemente de 150 años de penas", ha señalado.



Asimismo, se ha mostrado satisfecho de que la sentencia contemple el ensañamiento al estimar que mató a la madre delante de los niños.

Se solicitará que se empiece un proceso penal contra Marvin

A preguntas de los medios sobre si la justicia puede pedir la extradición del amigo de Patrick, Marvin, con quien se intercambió mensajes de Whatsapp narrando los crímenes, ha señalado que una vez que se tiene el fallo y consta en los hechos probados la "intervención decisiva de Marvin" en el sentido de alentar e incitar además de encubrir los asesinatos, la acusación solicitará que se inicie un proceso penal y se inicien las acciones internacionales necesarias para que depure sus responsabilidades en España preferentemente.

El argumento de daño cerebral, "una tomadura de pelo"



Martín ha calificado de "tomadura de pelo, acto patético innecesario" el argumento de la defensa del daño cerebral que señala ha quedado probado que no existe en la sentencia y con el que "se pretendió confundir al jurado".



Por su parte, la defensa de Nogueira, Bárbara Royo ha anunciado tras conocer la defensa que la recurrirá en los próximos días pero no ha querido pronunciarse sobre la misma hasta que la hubiera leído al completo.



"Jurídicamente ni la calificación ni la pena impuesta me parece correcta, pero tengo que leer cuáles son los fundamentos para haber llegado la magistrada a esta conclusión", ha señalado y ha agregado que seguirá argumentado la circunstancia de eximente incompleta del daño cerebral en próximos recursos.



Por último, la fiscal Jefe, Rocío Rojo, ha manifestado también su satisfacción sobre el fallo que "coincide sustancialmente con las peticiones realizadas por la Fiscalía" y, aunque también ha señalado que no ha leído la sentencia en su totalidad, ha considerado que la magistrada "ha traducido a derecho los hechos probados del tribunal del jurado que realizó su función de forma excelente".