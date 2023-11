España arranca una semana clave tras las movilizaciones del domingo contra la amnistía

"Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía".

Este es primer párrafo del comunicado del PP que este domingo se leyó en todas las concentraciones realizadas en España, que en el caso de Lugo reunió a alrededor de 2.500 personas –según fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia– que llenaron la plaza frente a la Subdelegación.

El PSOE esperar registrar este lunes la ley de amnistía

El PSOE espera registrar este lunes la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas, y su objetivo es que la proposición de ley esté firmada por sus socios de investidura que se han mostrado a favor de la medida, según fuentes de la dirección socialista.

Por tanto, esperan que la iniciativa la presenten conjuntamente con Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG, todos los socios de investidura a excepción de Coalición Canaria, que ya ha cerrado un acuerdo para hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez, aunque no está a favor de la amnistía.

La ley se presentará este próximo lunes, la víspera de la reunión semanal de la Mesa del Congreso, que es el órgano donde la iniciativa debe pasar su primer filtro. La ley de amnistía que promovieron los independentistas en 2021 murió en esa reunión de la Mesa porque los letrados y el PSOE consideraban el texto como inconstitucional.

De este modo, la proposición de ley estaría ya en el Congreso antes de la sesión de investidura, tal como han venido planteando los socialistas en las últimas semanas. El inicio de ese debate parlamentario para la reelección de Pedro Sánchez se calcula para mediados de la semana que viene.

Los socialistas ya tienen despejado el camino, después de cerrar en los últimos días los apoyos que les restaban. Este jueves firmaron un acuerdo con Junts, desde Bruselas, que incluye una ley de amnistía, el reconocimiento de lawfare, es decir de abuso judicial contra independentistas, así como un relator internacional y una negociación para traspasar el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña.

Este viernes también han cerrado el acuerdo con el PNV en el que Sánchez garantiza traspasar todas las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika a Euskadi. Además abre la puerta a hablar del "reconocimiento nacional" de esta comunidad autónoma, entre otras cuestiones.

El mismo día ha cerrado el pacto de investidura con Coalición Canaria a cambio del desarrollo de la conocida como agenda canaria y la ejecución de la totalidad de los acuerdos que ambas formaciones pactaron en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para este año.

De este modo Sánchez se asegura 179 votos favorables, tres por encima de la mayoría absoluta y por tanto debería sacar adelante la investidura en la primera votación, sin necesidad de esperar 48 horas para una segunda votación en la que solo requeriría de mayoría simple, es decir más síes que noes.

Décima noche de protestas sin incidentes

La décima noche consecutiva de protestas ante la sede nacional del PSOE en Madrid, en contra de la amnistía del procés y otros pactos para la investidura de Pedro Sánchez, ha acabado sin incidentes al filo de la medianoche de este domingo.

Unas 1.200 personas, según la Delegación del Gobierno, se han vuelto a reunir desde últimas horas de la tarde en la madrileña calle de Ferraz, donde han coreado consignas como La misma mierda son Marlaska y Puigdemont, Pedro Sánchez, queremos tu pescuezo, Que te vote Txapote, Si tienes cojones convoca elecciones y España reclama ser soberana.

Sobre las 23.00 horas, los agentes han abandonado el cordón policial y han instado a los manifestantes a abandonar las inmediaciones de Ferraz, a lo que varias decenas de personas se han resistido.

A diferencia del sábado, cuando hubo 13 detenidos y siete heridos leves, este domingo la concentración ha transcurrido de forma pacífica y el Samur no ha tenido que atender a nadie, según ha informado a Efe Emergencias Madrid.