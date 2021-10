La lava fluye lenta y amenaza áreas en las que se ha evacuado a 800 personas

La colada que ha obligado a evacuar este martes a unas 800 personas en Los Llanos de Aridane avanza lenta pero inexorablemente amenazando elementos urbanos, y los técnicos de la emergencia volcánica esperan supervisar un mapa de peligrosidad respecto al rumbo que podría tomar la lava.

El mapa ha sido encargado por el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien también ha especificado que la cifra de personas evacuadas de Los Llanos de Aridane puede variar porque muchos vecinos habían abandonado la zona previamente, hace días, retirando enseres de sus viviendas en previsión de que pudiera ocurrir algo.

Además, la portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, ha indicado que en las últimas horas ha aumentado la señal de tremor volcánico, lo que en principio señala que hay un mayor contenido de gas en el magma que está saliendo del centro eruptivo.

Más imágenes de la erupción esta tarde a las 18.15 (hora canaria) desde la carretera de San Nicolás / More footage of the eruption this afternoon at 6.15 p.m. (Canarian time) from San Nicolás road #lapalma pic.twitter.com/qp4xgKxZiP

La altura de la columna de cenizas y gases alcanza este martes los 3.500 metros y aunque las brisas son favorables a la calidad del aire, este miércoles llevarán las cenizas al oeste y este de La Palma, y fundamentalmente al sur, y no se descarta que caiga ceniza fina en el sur de Tenerife.

Es probable que afecte a las operaciones en el aeropuerto de La Palma, y podría hacerlo en el de Tenerife sur, aunque no se esperan cambios en este aspecto hasta el jueves, ha añadido María José Blanco.

El volcán ha emitido 21.868 toneladas diarias de dióxido de azufre y 1.848 de dióxido de carbono, y este martes se registró un pico de gran intensidad al superarse los 350 microgramos por metro cúbico de partículas, concretamente se registraron 830, en un episodio puntual que remitió.

Blanco ha añadido que el campo lávico de la playa de los Guirres y El Charcón parece no tener actividad, y vídeos submarinos también han corroborado la ausencia de actividad en el delta lávico.

Miguel Ángel Morcuende ha recordado asimismo que la sismicidad continúa siendo elevada pero sigue concentrada a media profundidad -de 10 a 15 kilómetros- y a superior -más de 20 kilómetros-, lo que indica que no hay probabilidad en principio de que surja un nuevo centro emisor.

Ha explicado que como consecuencia de la ruptura del cono del volcán el pasado sábado ahora mismo hay una colada primigenia, que ha perdido "totalmente fuelle y no tiene aporte lávico", y que discurre por el norte de la montaña de Todoque con tres ramales, el que ha creado el delta lávico, el de El Charcón y el que se ha situado a unos 200 metros de la costa en el Cantil.

Luego hay otra colada que baja "con enorme potencia", que lleva la mayor parte del flujo lávico y que discurre paralela a la anterior.

Esa colada, que se está vigilando y monitorizando, está produciendo daños importantes al atravesar zonas de cultivos y residenciales con edificaciones que "se está llevando por delante" pero que, sin embargo, no preocupa en cuanto discurre por zonas ya evacuadas.

Y luego está una tercera colada, de menor potencia que la anterior, que es la que discurre más al noroeste y ha cruzado de manera diagonal el polígono industrial del Callejón de la Gata en Los Llanos de Aridane, ha precisado Morcuende, quien ha indicado que está "transponiendo a una cabecera de una nueva cuenca y amenaza elementos urbanos".

"Esta es la que nos preocupa porque se mueve a zonas que no estaban evacuadas" y por ello la orden de desalojar dictada este martes, aunque la lava tardará tiempo en llegar a estas áreas porque se mueve a entre 10 y 15 metros por hora.

Las personas con movilidad reducida que han sido evacuadas han sido trasladadas al acuartelamiento de El Fuerte, y el resto serán alojadas en el hotel de Fuencaliente, en el que hasta hoy había 237 desalojados.

La lava ha atravesado diagonalmente el polígono industrial, en el que ahora sólo queda una pequeña nave "pero totalmente vencida", ha declarado Morcuende, quien ha recordado que hoy se puso fin al confinamiento de unos 3.000 vecinos después de que ayer la colada entrase en contacto con una fábrica de cementos.

Este martes la medición de la calidad del aire ha dado por resuelto el problema generado por la emisión de gases y el director técnico del Pevolca ha remarcado que en el Callejón de la Gata ya no queda nada por quemar que sea tóxico o contaminante.

Ha añadido, además, que uno de los problemas de esta emergencia es que la morfología del cono volcánico "es cambiante todos los días, muta continuamente su fisonomía y estructura porque es un edificio inestable".

Hasta ahora la erupción ha arrasado 169,44 hectáreas agrícolas, de las que 90,25 corresponden a plataneras, 9,43 a aguacates, 48,37 a viñedos y 21,39 a otros cultivos.

La superficie afectada por la lava supera ya las 612 hectáreas, lo que supone 21 más que este lunes, y no hay nuevos datos sobre edificaciones afectadas que, según el sistema Copernicus, son 753, de las que 620 son de uso residencial, 70 de uso agrícola, 29 de uso industrial, 19 de ocio /hostelería y 7 de uso público, entre otros.

El teniente de alcalde Rubén Arroxo anunció este martes la colaboración del Concello de Lugo con la gala benéfica Lugo con La Palma, organizada por el Mago Rafa para recaudar fondos y destinarlos a las personas damnificadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

La gala tendrá lugar este domingo a las 18 horas en el Auditorio Municipal Gustavo Freire, y contará con los espectáculos de música, danza y magia de Gravitty, Edgar Bao, el Mago Iago, Adrián Vigo, David Taboada, Dani Polo y el Mago Rafa.

Las entradas tienen un precio de diez euros que se enviarán íntegramente a las familias necesitadas. Pueden adquirise en El Dotmas Bar y en Raúl Freire – Pasión por el Jamón.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha propuesto este martes el nombre de Tajogaite para el nuevo volcán en erupción en La Palma, debido al legado aborigen y el lugar en el que se inició el proceso eruptivo.

No obstante, Involcan ha precisado en sus redes sociales que la última palabra sobre la denominación de la actual erupción, que aún no tiene nombre, corresponde a los palmeros y palmeras.

Involcan ha hecho esta propuesta en relación con la conmemoración este 12 de octubre del décimo aniversario de la erupción de Tagoro (2011-2012), el volcán submarino de El Hierro y una de las 17 erupciones históricas de Canarias.

"Somos conscientes de que para algunos la erupción submarina de El Hierro empezó el 10 de octubre de 2011, pero una fuerte y clara decoloración del agua de mar detectada el 12 de octubre fue la observación más clara del inicio de esta erupción submarina como consecuencia de una fuerte interacción entre los gases volcánicos ácidos y el agua del mar de naturaleza alcalina, responsable de generar una paleta de colores en el mar sin parangón", afirma.

La erupción de Tagoro (2011-2012) tuvo una duración de 145 días, la segunda de mayor duración de las erupciones históricas de Canarias, y el volumen total de material arrojado por esta erupción submarina ascendió a 329 millones de metros cúbicos.

Algunas personas preguntan a los vulcanólogos "por qué celebrar la efemérides de una erupción volcánica ocurrida en Canarias", pues muchas personas asocian la actividad volcánica como fuente destrucción.

La respuesta de Involcan es bien sencilla, apunta, y es que gracias a la actividad magmática existente en este punto del planeta y a la innumerable cantidad de erupciones ocurridas en estas islas a lo largo de millones de años, se ha podido construir Canarias.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas horas 64 terremotos en la zona afectada por la reactivación volcánica de Cumbre Vieja, 6 de ellos sentidos por la población, y el de mayor magnitud es uno de 4,1 mbLg a 37 kilómetros de profundidad.

De los terremotos localizados en este periodo, 4 se encuentran a profundidades superiores a los 30 kilómetros y el resto de los hipocentros están localizados a menor profundidad, en el entorno de los 12 kilómetros, informa el IGN en un comunicado.

