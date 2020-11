JxCAT y BNG rechazan los Presupuestos por "insuficientes" para Cataluña y Galicia

JxCAT y BNG han defendido este miércoles sus enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario de 2021 al considerar que son insuficientes para Cataluña y Galicia, respectivamente.

Ambos partidos, que forman parte del Grupo Plural y por lo tanto se han repartido el tiempo de intervención, han cargado contra las inversiones consignadas para sus regiones durante el debate de vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 en el Congreso de los Diputados.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha considerado que el proyecto presupuestario "resulta insuficiente para afrontar los retos sociales y económicos de la sociedad catalana", por lo que su partido sería "irresponsable" si no exigiera una mejora.

Borràs ha criticado también que el Gobierno "no enmienda su actitud con Cataluña", que "no recibe el dinero que merece", y que no apoya suficientemente a empresas y pymes, que se están viendo afectadas por la pandemia.

"Si quieren nuestro apoyo tendrán que esforzarse un poquito más", ha resumido, porque la pandemia "nos obliga a ser más exigentes que nunca" frente a "gestos oportunistas" como el anuncio de bajada del Iva de las mascarillas.

Por su parte, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha rechazado las cuentas porque "no recogen las necesidades de Galicia y de su gente", y ha criticado que el Gobierno plantee "el chantaje de que o esto o el caos" porque "otros presupuestos mejores para Galicia son posibles".

Rego ha cargado especialmente contra el "inaceptable" volumen de inversión previsto para Galicia, contra el "injusto" sistema de financiación o sobre el déficit de dotación para infraestructuras.

"La prioridad absoluta debe ser el gasto social", ha añadido, a través del refuerzo de los servicios públicos, en particular la sanidad, la derogación de la reforma laboral o la modificación del sistema fiscal "para que paguen más los que más tienen".

Junto con JxCAT y BNG han intervenido el resto de partidos que forman parte del Grupo Plural, entre ellos el portavoz de PdCAT, Ferrán Bel, que ha defendido el rechazo a los vetos para evitar que vuelvan a prorrogarse los Presupuestos de 2018 en plena pandemia y ha subrayado que esto "no significa que estemos de acuerdo" con las cuentas, que confía en "mejorar" en el trámite de enmiendas.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, en su turno de posicionamiento ha señalado que se necesita ya una inyección de recursos públicos y ha pedido mejorar el Presupuesto en su trámite de enmiendas para que haya más ayudas y un Estado más fuerte que gestione bien los fondos europeos que se van a recibir para que se puedan ejecutar.

También Compromís votará en contra de los vetos porque, según ha aplicado su portavoz, Joan Baldoví, son mejores para la Comunidad Valenciana y para el gasto en "sanidad, educación y servicios sociales", aunque ha advertido que son "mejorables", por lo que presentarán enmiendas parciales.