La Junta Electoral llevará a Torra a la Fiscalía y ordena retirada de los lazos

La Junta Electoral Central (JEC) ordenará este jueves a la Consellería de Interior del Govern de Cataluña que los Mossos D'Esquadra actúen para quitar los símbolos independentistas de los edificios públicos y llevará a la Fiscalía al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un posible delito de desobediencia.



Según han informado a Efe fuentes de la Junta, ésta es la decisión por la que se inclinará dicho órgano, que aún sigue reunido en las dependencias del Congreso de los Diputados.



La instancia a los Mossos es histórica en el seno de la Junta porque es la primera vez que se dirige a una fuerza de seguridad del Estado para que garantice el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), han recordado las citadas fuentes.



A la espera de conocer el contenido definitivo del acuerdo, las fuentes consultadas apuntan que, además, se abrirá al presidente de la Generalitat un expediente sancionador por el incumplimiento de varios artículos de la LOREG, lo que podría acabar con una sanción de 3.000 euros.

Los integrantes de la Junta sopesaron la opción de dar un nuevo plazo al cambiar los lazos amarillos por los blancos

La Junta se decanta, por tanto, por activar las tres medidas que barajaba desde que acabó el último plazo dado a Torra para que quitara los lazos amarillos y las "esteladas" de los edificios públicos de la Generaliat, es decir, abrir la vía penal a través de la Fiscalía, recurrir a una sanción administrativa e instar a la fuerza policial catalana a que retire lazos, símbolos y pancartas "partidistas", y no sólo eso, sino que también vigile que no se vuelvan a colocar.



No obstante, la decisión esta mañana del presidente de Cataluña de reemplazar los lazos amarillos por lazos blancos con franja roja hizo que los integrantes de la Junta sopesaran la opción de dar un nuevo plazo para que estos también fueran apartados de las vías públicas.



Sin embargo, la posición final por la que apostará la Junta, aún redactando el acuerdo de su resolución, será la inicialmente contemplada porque la elección de Torra de mantener la pancarta por la libertad de los "presos políticos y de los exiliados", así como de optar por lazos blancos en vez de amarillos o por pancartas alusivas a la libertad de expresión no encaja con la LOREG, argumentan las fuentes.