Junqueras cuestiona los indultos por el procés y solo contempla la amnistía

El líder de ERC, Oriol Junqueras, cuestionó este jueves los indultos que comenzará a tramitar el Gobierno en breve para los presos del procés y defendió la inocencia de los sentenciados, por lo que solo contempla "la amnistía".

Lo afirmó en declaraciones enviadas a La Sexta desde la prisión de Lledoners —donde cumple condena—, después de que este miércoles el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase en el Congreso que se comenzarán a tramitar las solicitudes de los indultos la próxima semana.

"Nuestra respuesta sigue siendo la misma, nosotros somos inocentes y nuestra opción es la amnistía", dijo Junqueras, y añadió que poner en marcha indultos "solo evidencia" que España "continúa anclada en el pasado".

Sobre la reforma del Código Penal de los delitos de rebelión y sedición, el líder de ERC respondió que respeta la medida, al tiempo que aclaró que le parece "muy poco adecuada porque no resuelve en ningún caso el origen de la problemática" ni "da solución a millares de encausados, acusados de poner urnas y dejar a la gente votar".

A eso añadió que el Gobierno debe "desjudicializar la política" e indicó que "los gestos" del actual Gobierno denotan "pocas diferencias con el PP".

Sobre un hipotético apoyo a los próximos presupuestos generales, mantuvo que su formación está abierta a negociarlos, aunque matizó que el Ejecutivo debe "decidir" si quiere "hablar con la derecha o con la izquierda", porque no ve "compatible" pactar con ambas partes. Incidió también en que se deben "cumplir los acuerdos", en alusión al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Mientras, ante las críticas generadas por el anuncio del ministro de Justicia, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, subrayó este jueves en una entrevista a Efe que el inicio del procedimiento de los indultos es un trámite al que el Gobierno está "obligado" porque supone "cumplir con la ley", por lo que "no puede generar sorpresa ni mucho menos escándalo".

Batet apuntó que el anuncio del ministro responde a "una normalidad procedimental" que consiste en que "una administración, un gobierno, está obligado a tramitar los expedientes que tenga encima de la mesa". Según sus palabras, resulta "sorprendente" que algo así "sorprenda".

El PP impulsa una reforma para limitar los indultos

El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados una proposición de reforma de la ley de indultos para que no se pueda conceder esta medida de gracia a personas condenadas por delitos como los de sedición y rebelión. La portavoz parlamentaria del grupo popular, Cuca Gamarra, aseguró que el anuncio de tramitar los indultos necesita una "respuesta rápida por parte de la oposición" con el fin de "frenar ese camino que el PSOE está iniciando" con sus "aliados", que, según dijo, "son los enemigos de España".



Los populares ya presentaron en la pasada legislatura una iniciativa similar en el Congreso, que no llegó a debatirse y decayó con la convocatoria de elecciones, para prohibir que un Gobierno pueda indultar a condenados por rebelión, sedición y traición.



Feijóo: "No se puede pagar a independentistas con la dignidad de la nación"

El presidente de la Xunta, Aberto Núñez Feijóo, pidió este jueves a Pedro Sánchez que "no se humille" y le trasladó que "no puede pagar" su "deuda" con los independentistas "con un patrimonio que es todos los españoles que es la dignidad de la nación, la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias".



En la rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, el popular incidió en que "todos los indultos pueden ser discutibles" siempre que los posibles indultados muestren arrepentimiento y se comprometan a no volver a delinquir. "Y en este caso, ninguna de las dos cuestiones, más bien al contrario", dijo.

Ciudadanos: "Es intolerable"

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, calificó de "intolerable" que el Gobierno se plantee indultar "a quienes dieron un golpe a la democracia", e insistió en que "si se le ocurre hacerlo" lo recurrirán ante el Tribunal Supremo, como han anunciado PP y Vox.