El juez señala a Ábalos como "intermediario" en la trama Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia señala al exministro de Transportes José Luis Ábalos como "intermediario" de la trama Koldo, conocida así por el nombre del exasesor del exministro Koldo García.

"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el juez Ismael Moreno en un auto del 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.

De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. "Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial", precisa.

Para el titular del juzgado central de instrucción número 2, esta reunión "tiene un especial interés para los hechos investigados" habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama, y Koldo. Según se desprende de la investigación, en dicha llamada "Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero".

"De hecho, Koldo le informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente —cuando se reúne con Ábalos— era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión", añade el juez.

Tellado aparece en el auto pero niega que se reuniese con Koldo García

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha destacado este jueves que a tenor de las informaciones publicadas "está claro" que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, "también estuvo en alguna reunión con Koldo" –en referencia a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos implicado en la trama de mordidas por la venta de material sanitario en la pandemia– y se ha preguntado "quién es ese Alberto" que, según la misma información, habría podido mediar para concertar encuentros entre miembros del PP y de la trama.

Según el auto del juez de la Audiencia Nacional, hay una conversación en la que Koldo le dice a Juan Carlos Cueto, propietario de Soluciones y Gestión, la empresa principal de la trama, que han quedado al día siguiente con Tellado para concretar una reunión con la administración balear, una de las que compró las mascarillas. "Le estamos pidiendo la reunión a través de Alberto", añade el exasesor de Ábalos que, en el sumario llega a decir que tienen una cita en Génova 13.

Por su parte, Tellado ha negado rotundamente este jueves que haya mantenido ninguna conversación o reunión con el asesor del exministro de Transportes Koldo García.

"Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha dicho antes de ironizar que con quien sí tiene relación es con miembros de la trama en el Congreso de los Diputados... "con (Francina) Armengol, en la Junta de Portavoces, en el pleno con Ábalos, con Sántos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".

El escándalo salpica también a la mujer de Pedro Sánchez

El PP reúne este jueves de urgencia al comité de seguimiento que ha creado el partido para analizar el caso Koldo relativo a la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia tras las "nuevas revelaciones" que se han publicado en los medios, "especialmente" la referida a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

La información publicada este jueves por El Confidencial revela que el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida entonces por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional en el caso Koldo.