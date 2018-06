El juez levantará parcialmente el secreto de sumario del caso Gabriel Cruz esta semana

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, levantará de forma parcial entre este martes y el miércoles el secreto de sumario que pesa sobre la causa del niño Gabriel Cruz, asesinado presuntamente por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada. Así lo han trasladado los letrados de la defensa y la acusación a su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería, donde este lunes por la mañana había vuelto a ser citada Quezada para declarar, si bien finalmente, por recomendación de sus abogados, no ha respondido a las preguntas formuladas por el instructor.

"Como estaba previsto no ha declarado, le ha hecho un par de preguntas, quedará constancia de las preguntas pero hasta que no se levante el secreto de sumario entendemos que no va a declarar", ha dicho en declaraciones a los medios Beatriz Gamez, letrada de la investigada por el asesinato de Gabriel. Ha dicho que el juez pretendía "aclarar unos aspectos que no tenía claros" sobre la forma en la que se produjeron los hechos, y ha reiterado que "hasta que no se levante el secreto de sumario, no debe declarar".

No obstante, Gamez ha señalado que "se levantará previsiblemente este martes una parte", según ha desvelado el juez Soriano en una "conversación" con las distintas partes personadas en la causa.

El abogado de la familia de Gabriel, Francisco Torres, considera que no tiene el menor sentido el secreto de las actuaciones

El abogado de la familia de Gabriel, Francisco Torres, ha criticado el "sentido de la propia comparecencia" y ha afirmado que "tampoco tiene el menor sentido el secreto de las actuaciones". "No lo tuvo antes, no lo tiene ahora. El 14 o 15 de marzo la Guardia Civil ya hizo un comunicado por boca del teniente coronel y el comandante donde dijeron que la investigación estaba terminada. Hoy, tres meses y algo después seguimos con el secreto de las actuaciones", ha dicho.

Ha añadido que tampoco tiene sentido, según él, que haya "declaraciones de testigos u hoy mismo de gente que ya ha declarado con antelación, sin conocer qué han declarado con antelación, con lo cual nos imposibilita simplemente pensar en qué puede haber o no contradicciones. Es todo un sinsentido".

En este sentido, ha defendido que el secreto "se ha de producir cuando se está investigando un asunto, no a la espera de que lleguen unos resultados de determinadas analíticas", asegurando que esta situación "forma parte de una pena añadida, un calvario permanente" para la familia. "Hemos solicitado permanentemente la incineración de Gabriel, aún no se nos ha autorizado, la verdad es que no sé a qué esperamos", ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que ya se ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Almería el auto del juez Soriano que autoriza a la asociación Clara Campoamor a personarse en la causa como acusación popular. Espera que, como mínimo, la Audiencia imponga a Clara Campoamor una fianza y ha apuntado que, aunque "sean razones estéticas (...) lo primero que se debe es trasladar las condolencias a la familia, cosa que no se ha hecho ni antes, ni durante ni después".