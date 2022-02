Un juez investigará la votación de la reforma laboral

El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha incoado diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación por la que este jueves en el Congreso se aprobó la reforma laboral, con un voto de diferencia, después de que un diputado del PP votara a favor de la misma. Este diputado alegó que se había producido un error informático al emitir el voto telemático desde su casa, por lo que se desplazó al Congreso, pero no le dejaron entrar en el hemiciclo.

En un auto de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor ha explicado que ha tomado esta decisión después de que un particular presentara una denuncia.

El denunciante había solicitado a la Guardia Civil que accediera al domicilio del diputado del PP Alberto Casero, quien dijo haber tenido problemas técnicos en la votación telemática. También había requerido a la Benemérita que acudiera al Congreso de los Diputados "para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios".

El juez Adolfo Carretero, que se encontraba de guardia, dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto. Ante tal petición, la Fiscalía presentó un informe en el que se opuso a las diligencias solicitadas al no considerarlas urgentes, según han precisado a Europa Press fuentes fiscales.

Una vez recibida la respuesta del Ministerio Público, el juez Carretero ha considerado que "no ha lugar en este momento a la diligencia solicitada" por el denunciante, aunque ha señalado que ello no se traduce en que en el curso del procedimiento no se pueda acordar dicha diligencia.

"MERAS SOSPECHAS". El magistrado ha explicado que para que la Guardia Civil se persone en el domicilio del diputado del PP y ocupe terminales y sistemas "se precisa autorización" del dirigente –algo que no consta– o un auto de entrada y registro judicial "basado en indicios claros de delito y no en meras sospechas como alude la denuncia presentada".

Asimismo, ha señalado que para personarse en el Congreso de los Diputados es necesaria la autorización de la Presidenta del Congreso, conforme al artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que "tampoco consta en este momento".

Así las cosas, el juez ha concluido que "no existe urgencia para la práctica de estas diligencias". Según consta en el auto, la investigación deberá someterse ahora a reparto para determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla tendrá que hacerse cargo.

La denuncia ha sido presentada por un abogado que ya ha presentado al menos dos denuncias en los juzgados madrileños contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos. Ambas fueron archivadas.

CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE EL PP Y EL PSOE. El PP y el PSOE se han enzarzado en un duro enfrentamiento a cuenta de la votación del decreto de la reforma laboral y mientras los socialistas ven connivencia de la derecha con los dos diputados de UPN que cambiaron el sentido del voto para hacer decaer la norma, los populares insisten en que ha habido "pucherazo" en el Parlamento.

El error del diputado del PP Alberto Casero, que este viernes ha remitido un escrito a la Mesa del Congreso reiterando que su voto fue un no, ha levantado en armas al Ejecutivo y a la plana mayor del PP. Los barones han salido en tromba para asegurar que fue un "fraude" y que el Ejecutivo "manipula" la democracia.

"Es un fracaso para Sánchez que la medida estrella de su legislatura haya tenido que aprobarse con este pucherazo parlamentario", ha asegurado el líder del PP, Pablo Casado, horas antes de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le haya acusado de utilizar "todo tipo de artes" para tumbar la reforma laboral con dos "tránsfugas".

"Es un caso de transfuguismo de libro", ha criticado Bolaños al recordar que los diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, votaron en contra de la directriz de su partido y "mintieron" durante todo el jueves.

"Yo lo que digo es que en el mismo segundo que se hizo público el resultado, los diputados del PP y Vox aplaudían enfervorizados mirando a los diputados de UPN", ha dicho en declaraciones a la Sexta dejando entrever que podría haber habido un pacto de la derecha con estos parlamentarios.

Dos diputados cuya dirección en Navarra ya les ha pedido el acta porque "no representan a UPN y no pueden seguir" en el partido, aunque en declaraciones a Efe Sergio Sayas ha avisado de que no dejará el escaño porque hizo lo que "la inmensa mayoría de los votantes de UPN hubiese esperado que hiciéramos".

"Cesiones internas", considera el ala socialista del Gobierno que reprocha la poca seriedad de los dos parlamentarios que faltaron a su palabra, mientras la parte de Podemos guarda silencio.

Las críticas del Gobierno y de los socialistas van más allá de este caso y consideran que el PP y Vox han querido dar un "golpe" contra el interés general de España, de los trabajadores y de las empresas.

"Ayer ellos después de utilizar todo el tipo de artes no consiguieron una derrota y hoy están intentando retorcer el reglamento", se refiere Bolaños al PP, que hoy ha dicho que al margen de que fuera un error técnico o humano, la presidenta del Congreso "ha quebrantado el derecho a voto".

Los populares se agarran a la resolución que aprobó el Congreso en 2012 al señalar que el diputado no recibió ninguna llamada para confirmar su voto y que se dirigió a la Mesa de la Cámara cuando se percató de que había un error para que se reuniera, algo que no ocurrió.

El PP ha presentado hasta tres escritos a la Mesa, el del propio afectado, Alberto Casero, que reitera que fue un error informático, otro que pide la convocatoria urgente de la Mesa y un tercero que reclama que no se publique todavía la votación del pleno.

No obstante, avisan de que llegarán hasta el Tribunal Constitucional.

Líderes del partido, como el alcalde de Madrid, José Luis Martíntez-Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han hablado de "fraude democrático", "manipulación" y se han preguntado qué hubiera pasado si el que voto errado hubiera provenido de EH Bildu.

Los socialistas han sacado también toda su artillería, y mientras la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado al PP de "comprar" las "voluntades" de los dos diputados de UPN, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ve al PP "a la altura de su país". Otros dirigentes autonómicos como el valenciano Ximo Puig o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ven "chusca" y "gravísima" la actuación del PP.

"Y este señor se equivoca tres veces en las votaciones de ayer que fueron una docena. O igual no se equivocó", dudaba también el ministro Bolaños.

Los populares vuelven con reproches a Batet por querer "aplastar los derechos políticos de un diputado, la voluntad del Parlamento" y actuar como "comisaria socialista". Podría haber prevaricado, avisa Casado.

Todo esto mientras Ciudadanos intenta poner paz y pide que se aclare lo que pasó con "con criterios jurídicos y no políticos".