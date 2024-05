El juez considera a Begoña Gómez como investigada y la Uco no ve ningún delito

El juez que recibió la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez la trata como investigada en el procedimiento desde que abrió diligencias previas, el pasado 16 de abril, si bien no la ha citado a declarar como tal. Por su parte, un informe de la Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil descarta vinculación de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo que favoreciera el rescate de Air Europa y también que la intervención de Gómez decantara adjudicaciones a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez considera a Begoña Gómez como investigada

Begoña Gómez tiene condición de investigada desde abril. Así lo muestran las resoluciones dictadas por el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, y que obran en el sumario cuyo secreto acaba de levantar y al que ha tenido acceso Efe.

En el auto del pasado 16 de abril en el que acordó la apertura de diligencias, el magistrado planteó que, aunque en ese momento procesal no la citaba a declarar como investigada, "se le atribuye esa condición procesal".

Por esa razón, le dio traslado del auto para que pudiese designar abogado y que estuviese presente en las primeras diligencias que ordenó el juez, la testifical de dos directores de medios de comunicación que habían publicado información que había desembocado en la denuncia de Manos Limpias por presunto tráfico de influencias.

También en otra resolución fechada el 22 de abril el juez deja constancia de que la investigación se dirige contra Gómez como posible partícipe en los hechos denunciados.

Un informe de la Uco descarta la existencia de delito

En el informe de la Unidad Central Operativa (Uco), que incluye el sumario de la causa a la que ha tenido acceso Europa Press, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica 3 indican que el único elemento que vincularía objetivamente a Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que coincidió con Hidalgo en dos eventos que tuvieron lugar en enero de 2020 en los que participaba la sociedad Wakalua —filial de Globalia—.

Los agentes recuerdan que Wakalua está relacionada con el IE África Center del que era directora Begoña Gómez y que ambas entidades firmaron un acuerdo días antes de esos dos eventos. Pero resalta que "tampoco se tiene constancia de que esos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del citado rescate" de Air Europa.

Por otro lado, la Uco, tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, concluye que en los tres expedientes de la sociedad Innova Next con Red.es, que están en el foco de la investigación del juzgado, la empresa de Barrabés (o la Ute con la que participaba) obtuvo "la mejor puntuación" en criterios dependientes de juicio de valor, cuyo peso en el concurso era del 40%. En el apartado de criterios económicos (60%) no fue, sin embargo, la primera.

Los agentes explican, no obstante, que con la normalización de las puntuaciones y aplicando el porcentaje de peso de cada criterio, las dos Ute en las que estaba Innova Next obtuvieron la mejor puntuación en los cuatro contratos.

Además, resaltan los agentes que "en líneas generales" no se hallan "elementos diferenciadores que apunten a que los tres expedientes analizados (...) se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes similares, principalmente en lo que a juicios de valor se refiere".

Las cartas de Begoña Gómez

Sobre la relación de Barrabés y Gómez, los agentes destacan que el primero es profesor en el Máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno, y que ella apoyó a las Ute de Barrabés con cartas de declaración de interés y apoyo.

Suman a esto que también coincidieron en dos eventos. El primero en junio de 2019 organizado por el IE Africa Center y el Grupo Barrabés en el Ifema de Madrid, y el segundo en enero de 2020 que tuvo lugar en el Barrabés Growth Space, al que también asistió Hidalgo.

"Sobre el presunto impacto que habrían tenido las supuestas cartas" para favorecer a la Ute participada por Barrabés, la Uco recuerda que en los dos expedientes que las incluyeron participaron el director de Red.es, David Cierco, y el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto. "Respecto a ambos, no se ha encontrado, al menos de momento, otras vinculaciones con Begoña Gómez", apunta, para aclarar que no aprecia vínculos entre Begoña Gómez y las personas de Red.es que habrían tenido la capacidad de decidir sobre esas adjudicaciones analizadas.

En su informe, la Uco hace un matiz relevante, y es que la existencia de esas cartas de recomendación que "presumiblemente" la Ute The Valley-Innova Next habría aportado en ofertas de dos expedientes, no están entre la documentación disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público. "No se encuentra documentación completa de las ofertas presentadas por las licitadoras (únicamente la oferta económica), motivo por el que ha sido imposible corroborar tales extremos", dice, para añadir que, no obstante, "diferentes elementos apuntarían a la realidad de las existencia de las mismas".

Por otro lado, subrayan los agentes que "no se ha hallado constancia de que Begoña Gómez haya recibido ninguna subvención pública". "La referencia en las noticias de prensa a tal subvención se corresponde con una recibida por otra persona física que comparte el mismo nombre y apellidos, pero se trata de personas físicas distintas", concluye.

99 adjudicaciones para Barrabés

El informe se para a analizar la figura de Barrabés, del que Manos Limpias indica en su denuncia que disparó sus adjudicaciones tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Explica que se ha podido constatar su "dilatada trayectoria profesional" y que ostenta "multitud de cargos" en diferentes sociedades relacionadas con el Grupo Barrabés Cónsul, conglomerado que tiene intereses en equipación de montaña y escalada, en nuevas tecnologías y en transformación digital.

Añade que se han analizado adjudicaciones con la Administración Pública de ese grupo vinculado a Barrabés, y que un total de 99 adjudicaciones por importe total de 24,9 millones tuvieron lugar entre 2015 y 2024. Explica que la mayoría son para la mercantil Innova Next SLU en contratos con Red.es, Ayuntamiento de Madrid, Consejo Superior de Deportes, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Renfe-Operadora.

De hecho, apunta la Uco que entre 2021 y 2022 Innova Next recibió fondos públicos por valor de 20,2 millones de euros, "aproximadamente el 90% del total de sus adjudicaciones —individualmente o en Ute—".

Indica, no obstante, que "destaca notablemente" entre todos el adjudicatario Red.es, con cuatro contratos en el marco de tres expedientes, porque el importe total adjudicado asciende a 10,6 millones, porque no adjudicó ni antes ni después nuevos expedientes a empresas relacionadas con Barrabés y porque "los tres expedientes presentan una tramitación paralela por ejemplo en los cargos públicos que participan en ella".

Como se expresa en el cuerpo del informe, con la información de la que se dispone, la Uco indica que no es posible descartar la existencia de otras adjudicaciones, en cualquier periodo temporal, que no hayan sido localizadas por no obrar en esta base de datos o que pese a recogerse en la misma no hayan sido identificadas.

El currículum de Begoña Gómez

Los agentes dedican parte del informe a analizar el currículum y trayectoria profesional de la esposa del presidente del Gobierno y concluye que "no se han identificado indicios" de que Barrabés fuera el empresario que montó el Máster de Transformación Social Competitiva que codirige Gómez.

Llama la atención, eso sí, sobre el hecho de que la sede de hasta 10 empresas de Barrabés se ubiquen en el mismo edificio asociado a la empresa Wakalua, filial de Globalia. "De ahí al menos la posible relación profesional que Javier Hidalgo habría tenido por un lado con Juan Carlos Barrabés —indica que en ese edificio se celebraron eventos— y por otro con Begoña Gómez —que asistió a esos eventos en calidad de directora del IE Africa Center—.

A pesar de este hilo que les une, la Uco asevera que la información difundida en medios de que Barrabés fue la persona que puso en contacto a Begoña Gómez con Globalia a través del presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, y la que dice que hubo una posible mediación de la esposa del presidente del Gobierno en el millonario rescate de Air Europa son "extremos que, al menos de momento, no es posible comprobar".

La Fiscalía Europea investiga si la denuncia contra Begoña Gómez afecta a fondos europeos

La Fiscalía Europea investiga si la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez afecta a contratos suscritos con fondos europeos.

Según consta en el sumario del caso, la Fiscalía Europea se interesó por esta causa y, en concreto, por algunos contratos del empresario Juan Carlos Barrabés que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.

En un decreto del 26 de abril, el organismo pidió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le informase "en la mayor brevedad posible" de "los hechos y delitos" que se siguen en este procedimiento en la "que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley". Y, añadió, que "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" una vez estudie la documentación.

Tras ello, el juez dictó una providencia en la que dio cuenta al organismo europeo de que en la causa constan "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la Ute compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley" y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Así, le remitió copia de la información requerida pero no entró a valorar la competencia, que es decisión de la Fiscalía Europea, ni tampoco si esos expedientes afectan a fondos europeos.

El PP acusa a Sánchez de "ocultar" la condición de investigada de su esposa

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "ocultar" la condición de investigada de su esposa, Begoña Gómez, y ha recalcado que lo "sabía" antes de la carta que envió a todos los españoles a finales de abril para tomarse cinco días de reflexión. A su entender, el Gobierno de Sánchez no se está "comportando de una manera decente" ni "a la altura de los españoles".

"El 24 de abril él sabía perfectamente que ya tenía la condición de investigada por tráfico de influencias y corrupción. Y no solo lo sabía, sino que ese mismo día, simultáneamente al envío de esa carta a todos los españoles, generando una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia (...) se estaba designando abogado y procurador", ha recalcado.

"La corrupción que acorrala al Gobierno, al PSOE y a su entorno es cada día más visible y cada día menos asumible. Todo lo que le rodea está corrompido y cada vez hay más pruebas concluyentes", ha dicho en rueda de prensa Cuca Gamarra.

"Desde el PP no vamos a prejuzgar nada, corresponde a los tribunales españoles y europeos, pero de lo que no se puede dudar es de que ni Sánchez, ni su Gobierno, ni su entorno se están comportando de una manera decente. Ni está a la altura de España, ni a la altura de los españoles", ha recalcado.

"No pararemos hasta que se conozca al final la verdad y si de manera directa o indirecta se ha beneficiado a conocidos o empresarios amigos de la mujer del presidente del Gobierno", ha señalado al tiempo que ha dejado la puerta abierta a llamar a Begoña Gómez a la comisión Koldo del Senado.

La secretaria general del PP ha vuelto a insistir en que buscarán aclarar si hubo presiones en la elaboración y filtración del informe de la Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil sobre la mujer de Sánchez y sobre las posibles injerencias de la Fiscalía General del Estado en este asunto.