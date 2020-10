El juez del caso Dina denuncia ante el CGPJ una campaña de desprestigio e intimidación

El juez instructor del caso Dina, Manuel García Castellón, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación contra él en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

El magistrado alega que sufre una situación de indefensión y de descrédito profesional con esa campaña iniciada después de que haya pedido al Tribunal Supremo que decida si procede investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por varios delitos en el marco del caso sobre el presunto robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bouselham.

En un escrito remitido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia una campaña pública contra su persona desde que se hizo pública el pasado miércoles su exposición razonada elevada al Tribunal Supremo. En la misma somete a consideración del alto tribunal la investigación de dos aforados, Pablo Iglesias y la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria María Elizo, así como de otras cuatro personas.

García Castellón apunta que la campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la misma. Añade que además difunde la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de "una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".

El magistrado indica que los mensajes contra su persona son "repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios señalan de forma directa a este magistrado". "Sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional", añade.

García Castellón adjunta al escrito la denuncia que presentó este jueves ante la Policía "por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal".

Algunos de los mensajes publicados en las redes

El magistrado aporta en su escrito un extracto de mensajes publicados en redes sociales dirigidos a él, que reproduce textualmente tal como se difundieron:- "hablar de agredir a un cabrón de juez García Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución por que yo detesto esa gente bastarda de la Política por sus ideologías del PP. Ya sabemos que fue condicionado por eso hijo de puta".- "¿Quién es el juez García Castellón? Tesorero de la asociación conservadora de jueces y magistrados, sustituto del juez Garzón en la Audiencia Nacional. Colocado a dedo por Aznar, recusado por sus propios compañeros de la Gurtel por su evidente afinidad al PP".- "Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este Cabrón hay que cocerlo y ya está".- "... García Castellón, eres un facha y un cabr... PABLO IGLESIAS ES LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO. Que miedo le tienen, porque será...??".- "Este hijo de put que no lo piense por que esta [email protected] el Cabron de @pablocasado y su cúpula de babosos del PP. Que asco de gente en este poder judicial hay".- "García Castellón es un juez un pelin hijo de puta...".- "Yo creo que el juez García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto. NO puede hacerse más daño a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos".