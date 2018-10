Jueces y fiscales volverán a la huelga el próximo 19 de noviembre

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han acordado convocar una huelga para el próximo 19 de noviembre, el segundo paro este año, tras no recibir respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones profesionales y salariales.



Juezas y Jueces para la Democracia ha adelantado la fecha de la convocatoria a través de su cuenta en Twitter tras el acuerdo de todas las asociaciones, que ya habían advertido a Justicia que continuarían con sus movilizaciones si no había avances.



Y no los ha habido a pesar de que el pasado 27 de noviembre se celebró la primera reunión de la Mesa de retribuciones, un foro en el que participan Justicia y Hacienda y que no se daba cita desde 2003.



Las asociaciones salieron decepcionadas de aquel encuentro y este jueves están convencidas de que su convocatoria, la intención de crear una comisión técnica para regular su funcionamiento o el diseño de un reglamento no son sino "maniobras dilatorias" para no dar pasos concretos que permitan mejorar su situación y revertir los recortes aplicados en los últimos años.



Será la segunda huelga en el sector después del paro inédito que protagonizaron el pasado 22 de mayo, que fue secundado por más del 65 % de los jueces y el 52 % de los fiscales, según los datos que facilitaron las propias asociaciones, y que obligó a suspender miles de vistas y diligencias.



Además de mejoras laborales y retributivas, las asociaciones reclaman que se refuerce su independencia y exigen, por ejemplo, que los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento.



Rechazan ese método tanto el PSOE como el PP, que negocian en estos momentos la renovación del CGPJ.