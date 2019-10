Juan José Cortés ve su cambio del Congreso al Senado como un "ataque" del PP andaluz

Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz, aseguró este martes que no entiende pero acepta la decisión de su partido de que encabece la lista del PP por Huelva al Senado y no al Congreso y cree que obedece a "un ataque personal" desde las direcciones provincial y regional. Cortés rechazó que esta decisión pudiera achacarse a los malos resultados electorales, a su juicio "más que aceptables", teniendo en cuenta los del resto de España y la "crisis a nivel general por la irrupción de Vox".

Así, subrayó que había logrado el diputado y que el PP había sido la segunda fuerza política en su provincia. A este respecto, afirmó que el presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, "ha perdido el 50% de los votos" en los últimos seis años y "no ha ganado ninguna de las dos elecciones a las que se ha presentado", por lo que "no se puede agenciar méritos que no le corresponden".

García Egea defiende a Moreno tras las críticas de Cortés: "Quien intente empañar su labor contará con mi rechazo"

"Si Moreno quiere alardear de que en Andalucía es el gran líder no es mérito suyo, sino de Vox, que ha cedido sus escaños gratuitamente para que él sea presidente de la Junta", sentenció Cortés.

Sus palabras no sentaron nada bien a sus compañeros de partido, hasta el punto de que el padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008 acabó pidiendo disculpas. En su página de Facebook, lamentó "el revuelo" causado por sus declaraciones. "Pelearé por estar en el Senado por Huelva, para defender a mi provincia en la Cámara alta y luchar porque se mantenga y amplíe la prisión permanente revisable. Orgulloso y contento de pertenecer al PP", escribió Cortés en la red social.

En respuesta a sus polémicas declaraciones, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, salió en defensa del presidente de la Junta: es un "referente político, personal y humano dentro del Partido Popular". Así, avisó de que "cualquiera que intente empeñar su labor contará" con su "rechazo y oposición frontal".