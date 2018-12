Juan Carlos Quer pide que no desaparezca del código penal la prisión permanente revisable

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha reivindicado que no desaparezca del código penal la prisión permanente revisable "en vigor desde hace tan solo tres años y que PSOE, Podemos y PNV pretenden todavía incomprensiblemente derogar, en contra de la opinión mayoritaria de los españoles y de los más de tres millones de personas de todas las ideologías que hasta la fecha han apoyado esta iniciativa".

Lo ha expresado en un comunicado cuando se cumple el primer aniversario del descubrimiento del cuerpo de su hija Diana. "Sería el deseo de Diana que su trágica muerte no quedase en una página de sucesos, en un dato estadístico, en un asunto más de lamentable confrontación política. Sería también su deseo y el de tantas otras jóvenes y menores inocentes asesinados que la trágica pérdida de sus vidas contribuya, al menos, a que nuestra sociedad dé un paso adelante y se adopten por nuestros responsables políticos las medidas legales necesarias para evitar que asesinos y violadores en serie sean puestos en libertad sin estar rehabilitados, para evitar nuevas víctimas inocentes", señala.

Como padre y también como ciudadano seguirá "luchando por los derechos de los desaparecidos y para que no desaparezca del código penal la pena de prisión permanente revisable", prevista "para crímenes de extraordinaria gravedad y crueldad que protege a los seres más vulnerables de la sociedad (discapacitados, menores, mujeres).

Su finalidad es clara, continúa Juan Carlos Quer, "que no se ponga a ningún delincuente peligroso en la calle hasta que no se acredite de forma rigurosa y objetiva que está totalmente rehabilitado". "El propio asesino confeso de Laura Luelmo, anteriormente condenado por asesinar a una anciana, evidencia la necesidad de esta Ley cuando solicitó tras su detención. 'No me dejen salir, lo volveré a hacer', dijo", apostilla.

Se suma también "como cualquier español con sentido común a todas aquellas propuestas dirigidas a la reeducación y reinserción de los presos así como a las nuevas medidas anunciadas recientemente por el gobierno para su vigilancia cuando éstos sean puestos en libertad". "Pero, por lógica, no es razonable derogar la prisión permanente revisable, ley que tiene un indudable carácter preventivo, pues si bien no podrá evitar el primer crimen, sí podrá evitar el segundo, el tercero... al impedir que se ponga en la calle a estos delincuentes no rehabilitados", ha argumentado.

Juan Carlos Quer llama a construir "entre todos, al margen de ideologías e intereses partidistas, una sociedad mejor, más segura y solidaria".

CASADO VE "UNA IRRESPONSABILIDAD" DEROGAR LA LEY. El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que es "una irresponsabilidad" plantear la derogación de la prisión permanente revisable, una pena que responde al "clamor social de medidas que prevengan crímenes atroces".

"Tanto la familia de Diana (Quer), como padres y madres de víctimas de delitos execrables, nos piden que mantengamos la prisión permanente revisable que aprobó el PP en solitario y que quieren derogar todos los demás partidos", ha subrayado.

Casado ha asegurado que este tipo de pena está en vigor "en algunos de los países más desarrollados de nuestro entorno y es plenamente proporcional" y no se trata de "un ojo por ojo, sólo justicia".

El dirigente popular también ha recordado a la joven Marta del Castillo, cuyo cuerpo aún no ha sido recuperado diez años después de su muerte, y ha anunciado que su partido pedirán que se amplíen los supuestos de la prisión permanente revisable para incluir la de "asesinato con ocultación de cadáver, por ejemplo".

Frente a esta posición del PP, "la izquierda dice que hay que poner más protección a las mujeres", ha señalado Casado, quien se ha preguntado si se trata de que "salgan escoltadas a cenar, que no lleguen tarde a casa". Así, frente a quienes piensan que "es un problema de mujeres", su partido mantiene que es "es de delincuentes y víctimas, de gente que nunca debe de morir y de gente que nunca debe salir de la cárcel hasta que esté reinsertado".