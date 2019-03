Juan Carlos Quer: "Miren a sus hijos antes de votar"

El padre de la joven asesinada Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha reanudado su campaña para el mantenimiento en el Código Penal de la prisión permanente revisable, entregando en el Congreso 3,2 millones de firmas, recogidas a través de 'Change.org'. Además, se ha reunido con la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y ha reclamado encuentros con los partidos representados en el Parlamento.

Quer regresa al Congreso cuando se cumple un año de lo que ha calificado como "el debate más bochornoso" vivido en la Cámara Baja. Se refiere a la sesión del Pleno en la que se debatieron sendas enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos, presentadas a una iniciativa de PNV para derogar la prisión permanente revisable. Los textos de 'populares' y 'naranjas' fueron rechazadas por la mayoría.

Pasado este tiempo, el padre de Diana confía en que los políticos puedan volver a poner el tema sobre la mesa para realizar una "reflexión más serena" y teniendo en cuenta los datos de las últimas encuestas sobre el tema que, según ha explicado, dicen que 7 de cada 10 españoles está a favor de mantener la prisión permanente revisable.

A su juicio, el mantenimiento de esta pena es de "sentido común" y espera que formaciones como PSOE, Podemos o PNV, que defienden su derogación, cambien ahora de opinión. "La protección de nuestros hijos, la protección de las jóvenes y de la mujer, no debe obedecer a cuestiones ideológicas, sino simplemente al sentido común", ha insistido Quer.

"SÓLO EDUCAR NO ES SUFICIENTE". Para el padre de Diana, es una señal que el Gobierno socialista no haya tocado este tema durante sus meses en la Moncloa, cuando podría haber aprovechado para derogar la prisión permanente revisable. Y ha recordado que, incluso, Pedro Sánchez prometió reforzar el Código Penal tras el asesinato de Laura Luelmo, algo que finalmente no ha ocurrido.

En este sentido, ha pedido a Sánchez que si quiere defender a la mujer "lo haga con coherencia" y con "medidas legales efectivas", evitando casos como el de Luelmo o como el del 'Violador de Martorell', reincidente durante uno de sus permisos carcelarios.

A los que defienden que aún con la prisión permanente revisable, el asesinato de Laura Luelmo se hubiera producido igual --porque el presunto culpable ya habría salido de la cárcel-- Quer apunta que existiendo una ley de violencia de género siguen asesinado a mujeres y no por eso se deroga la ley. "Todo lo contrario, tenemos que poner más recursos para protegerlas", ha indicado.

En su opinión, el cumplimiento íntegro de penas no es garantía de reinserción y tampoco la educación "es suficiente". Según ha explicado, esta medida tiene que ir acompañada de "leyes que protejan a los más vulnerables" de la sociedad de "los depredadores sexuales" y "asesinos en serie". "Es imposible que se legisle en contra de una petición mayoritaria de los españoles", ha declarado.

Finalmente, se ha dirigido a los españoles para pedirles que actúen en consecuencia en los próximos comicios del 28 de abril y que, "miren a sus hijos" antes de poner su voto en la urna.