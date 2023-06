Los jóvenes que cumplan 18 en 2023 ya pueden pedir el Bono Cultural

Las personas nacidas en 2005 y que cumplan 18 años en 2023 podrán solicitar el Bono Cultural a partir de este martes, según informó el Ministerio de Cultura y Deporte. Se trata de la segunda convocatoria de esta iniciativa de la que, en su primera edición se beneficiaron 277.554 jóvenes –menos de la mitad de los que se estima podían beneficiarse–, con un total de 911.267 operaciones, por un valor de 32,9 millones de euros.

La ayuda comprende 400 euros que podrán destinar a la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales.

¿Dónde puede solicitarse?

Para solicitarlo, los jóvenes han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la página web www.bonoculturajoven.gob.es hasta el próximo 30 de septiembre. Al programa tienen derecho los jóvenes de 18 años nacidos en España, así como aquellos que disponen de residencia legal, solicitantes de asilo, desplazados temporales o extutelados. Los jóvenes interesados en solicitar el Bono Cultural Joven pueden realizar el trámite personalmente o a través de la representación de un adulto, para lo cual es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por beneficiario y representante. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

La medida cuenta con más de 3.000 establecimientos adheridos para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

¿Cómo se reparten los fondos?

El Bono Cultural se distribuye en tres tramos para favorecer la diversificación de la inversión. Así, se puede destinar 100 euros para productos físicos (libros, prensa o discos); 100 euros para productos digitales (prensa digital, podcast o videojuegos); y 200 euros para artes escénicas (teatro, ópera, cine, danza, museos o espectáculos taurinos).

En julio del año pasado se puso en marcha por primera vez el bono cultural para todas las personas que hubiesen cumplido 18 años ese 2022. La idea era la de solicitar 400 euros destinados al consumo de productos y servicios culturales para esos jóvenes.

No obstante, la medida comenzó con problemas ante las quejas de muchos solicitantes, que se encontraban con dificultades administrativas para acceder a este bono. De hecho, a lo largo del tiempo que estuvo habilitado, Cultura se vio obligada a hacer cambios como el de permitir hacer toda la gestión a través de Correos de manera presencial y no obligar a tener un certificado digital.

Los toros están ahora incluidos

No fue la única crítica que recibió Iceta por esta medida, puesto que varios sectores que se quedaron fuera solicitaron entrar. En especial, el taurino, que finalmente ha entrado en la segunda edición del bono ya que el Tribunal Supremo (TS) anuló, por falta de justificación, la exclusión de los espectáculos taurinos del ámbito de aplicación.

El Bono Cultural establecía el año pasado que no eran subvencionables los espectáculos taurinos, además de los deportivos, la adquisición de productos de papelería, libros de texto curriculares, equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica, material artístico, instrumentos musicales, moda y gastronomía.

El balance que Cultura hizo de la primera edición fue "positivo", al remarcar que la obligación principal del Ministerio era la de que "no quedara ningún joven que podía acceder al bono sin saber de esta ayuda". Las cifras de esa primera edición alcanzaron a un total de 281.557 jóvenes, lo que supuso que un 43,4% del total de las personas de esta edad o bien no lo habían solicitado o no habían completado el proceso de solicitud.

En total, hubo unos 376.000 inicios del proceso para solicitar el bono por la web, aunque no todos ellos se completaron. Un portavoz del Ministerio de Cultura explicó que el resto del dinero presupuestado, ya que el bono tenía destinado 210 millones de euros en total, no se utilizaría.