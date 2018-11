La joven asesinada en Alcorcón recibía amenazas de la novia de su ex, dice su padre

El padre de la joven de 17 años apuñalada mortalmente en Alcorcón (Madrid) ha asegurado que su hija le contó que recibía "amenazas" a través de WhatsApp de la novia de su expareja, aunque la última vez que habló con ella, el pasado sábado, le dijo que "lo tenía controlado" y que "había dejado de amenazarla".

Así lo ha declarado en la mañana de este lunes ante las cámaras de Telemadrid, donde ha señalado que, aunque su hija le había contado las amenazas que recibía desde hacía algunas semanas, "nadie creía que podía llegar a una tontería como esta", porque su propia hija le había dicho que "está zumbada, está loca, que son solo palabras".

"Cuando me dijo que estaba amenazada le pregunté si quería que lo hablara con la chica o con el padre de la chica, que me comentó que trabaja en la Guardia Civil. Entonces creo que son gente buena", ha narrado el padre, quien ha explicado que su hija le dijo que no hiciera nada, que "lo tenía controlado", ha repetido.

El padre sospecha que esta chica puede haber sido la responsable del apuñalamiento, ya que, según ha narrado, una amiga de su hija le contó anoche que mientras estaba hablando con ella por teléfono, alguien llamó a la puerta y la amiga "pudo oír cómo la mataron" y ella "cree que era esta chica".

Según informó el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, sobre las diez de la noche recibió una llamada indicando que había una mujer herida y ensangrentada en el suelo, en la confluencia de la calle de Desmonte con la de Cuenca, en Alcorcón, cerca de donde la joven fallecida vivía con su actual pareja.

Al lugar del suceso acudieron efectivos del SUMMA en una UVI móvil, que localizaron en el lugar a la menor con una herida de arma blanca en el abdomen con evisceración y en parada cardiorrespiratoria.

Los efectivos médicos efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctimay, tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Fundación de Alcorcón, donde ha fallecido.