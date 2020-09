Un joven de 24 años asesina a su pareja en Valencia tras discutir por unos wasaps

Un joven de 24 años ha sido detenido en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional tras, supuestamente, haber asesinado a su pareja sentimental, una joven de 26 a la que ha estrangulado en el domicilio que compartían en la ciudad de Valencia.

El suceso se ha producido sobre las 4.00 horas después de que, al parecer, la pareja mantuviera una discusión por celos a raíz de unos mensajes de WhatsApp de él con otra persona, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.

Las mismas fuentes han precisado que ha sido el propio joven quien ha avisado al teléfono de emergencias 112 y a la Policía de lo que había hecho, tras lo cual ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional.

Al parecer, la pareja se conoció por internet y, tras iniciar una relación sentimental, se fueron a vivir juntos, a una vivienda de la calle Literato Pascual Abad, en el distrito de Jesús, en la capital valenciana.

La joven asesinada es de nacionalidad china y el joven detenido es de origen peruano nacionalizado español, y hasta el momento no se conocen denuncias previas por violencia machista.

"Durante la noche he escuchado trasiego en la escalera y he pensado que era una mudanza", afirma uno de los vecinos de la víctima

VECINOS. Los vecinos de la joven asesinada afirman no haber escuchado discusión alguna ni conocer al hombre de 24 años que ha sido detenido como supuesto homicida.

Según han explicado a Efe varios vecinos del edificio de diez viviendas de la calle Literato Pascual Abad, en el distrito de Jesús, se han enterado de lo sucedido por la presencia policial y los interrogatorios realizados por los agentes.

La mayoría de los vecinos consultados sabía que el piso donde se ha cometido el crimen era propiedad de una mujer de origen chino –compatriota de la víctima mortal– pero no tenían contacto con la pareja que vivía en él actualmente.

"No les conocía. Durante la noche he escuchado trasiego en la escalera y he pensado que era una mudanza. Me he enterado más tarde de lo sucedido", ha explicado uno de los vecinos de los pisos superiores.

El vecino de la puerta de enfrente tampoco ha escuchado discusión alguna: "Quizá porque la habitación –donde al parecer se ha producido el crimen– da justo al lado opuesto del edificio".